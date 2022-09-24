Koronavirüs pandemisi döneminde evden çıkamayıp kilo alan vatandaşlar spor salonlarına akın ediyor. Milli Antrenör Soner Kul, “Şuanda inanılmaz bir şekilde kilo artış oranı var. Zaten Avrupa’nın en kilolu ülkesiyiz, şimdi daha da kilolu olduk. Şimdi insanları zayıflatma zamanı” dedi.

Koronavirüs pandemisi döneminde evden çıkamayıp kilo alan vatandaşlar spor salonlarına akın ediyor. Milli Antrenör Soner Kul, “Şuanda inanılmaz bir şekilde kilo artış oranı var. Zaten Avrupa’nın en kilolu ülkesiyiz, şimdi daha da kilolu olduk. Şimdi insanları zayıflatma zamanı” dedi.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte bütün vatandaşlar evlerine kapandı ve dışarı çıkamadı. Yasakların gevşemesinin ardından kalabalığa da karışmaktan korkanlar, uzun süre sadece zaruri durumlarda dışarı çıktı.

Kışa girerken talep arttı

Bu sene Nisan ayından itibaren kısıtlamaların genel olarak kaldırılması, 30 Mayıs itibariyle de maske yasağının hastaneler harici kalkmasıyla birlikte birçok vatandaş eski yaşantısına döndü. Ancak yaz döneminde gerek tatil, gerekse de başka sebeplerden dolayı kilo aldığı halde spor salonuna gidemeyen başta kadınlar, kışa girmeden önce spor salonlarını doldurdu.

Adana’da birçok spor salonu talep yoğunluğu nedeniyle kayıt alırken idmanlar için saat verirken Milli Antrenör Soner Kul, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Kul, “Pandemiden sonra insanlar evlerinden çıkarak spor salonlarına akın etmeye başladılar. Akşam saatlerinde ve özellikle iş çıkışı spor salonları çok kalabalık oluyor. Eski ortamı yakalamaya başladık” diye konuştu.

20 yıldır antrenörlük yaptığını, son 2 yılda aşırı kilo alındığını vurgulayan Soner Kul, “Eski üyelerimiz bile çok fazla kilo alıp tekrardan spor salonlarına kayıt olmaya başladılar. Bizler bile kilo aldık. Evde istediğimiz gibi antrenmanlar yapamadık sonuçta. Şuanda inanılmaz bir şekilde kilo artış oranı var. Zaten Avrupa’nın en kilolu ülkesiyiz, şimdi daha da kilolu olduk. Şimdi insanları zayıflatma zamanı” ifadelerini kullandı.

“1 ayda 10 kilogram verdiriyoruz”

Özel bir teknikle 1 ayda 10 kilogram verdirdiğini söyleyen Kul, “Diyetisyen ile çalışıyoruz ve 1 ayda 10 kilogram verdiriyoruz. Diyet ve antrenman ile 10 kilonun 5’ini yağ kaybı, 5’ini de ödem olarak vücuttan atabiliyorlar. Kış ayları da geldi, artık yoğunluk daha da artacaktır” dedi.

Pandemi döneminde kilo aldığı için spor salonuna kayıt olan Ceren Altunsel, “Pandemi döneminde fazlasıyla kilo aldık. O dönemde spor salonlarına gidemeyince şimdi pandeminin azalmasıyla spor salonuna kaydoldum. 1 ayda 10 kilogram vermeyi hedefliyorum. Şuan çok iyi gidiyor. 2 hafta oldu ve kilo kaybı başladı” diye konuştu.