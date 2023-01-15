Kocaeli’de yaşayan 51 yaşındaki biyoloji öğretmeni Doğan Altun, pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesiyle evinin ardiyesini atölyeye çevirdi ve birbirinden güzel bağlamalar yapmaya başladı.

Kocaeli’de yaşayan 51 yaşındaki biyoloji öğretmeni Doğan Altun, pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesiyle evinin ardiyesini atölyeye çevirdi ve birbirinden güzel bağlamalar yapmaya başladı.

İzmit’te ikamet eden biyoloji öğretmeni Doğan Altun, pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesiyle hobi olarak bağlama yapmaya başladı. Kısa sürede bu hobisinde kendini geliştiren Altun, evinin ardiyesini atölyeye dönüştürdü. 5 metrekarelik atölyesinde çalışmalarını sürdüren öğretmen Altun, birbirinden güzel ezgilerin etrafa yayıldığı bağlamalar yapıyor.

"Bu işe ilk evimin balkonunda başladım"

Öğretmenliğe devam ettiğini söyleyen Doğan Altun, "Salgın döneminde uzaktan eğitim başlayınca ben bağlama yapma işine başlamış oldum. Zaten merakım vardı, çok hevesliydim. Çok sevdiğim ve yapmayı düşündüğüm bir işti. Uzaktan eğitim döneminde ufak tefek yapmaya başladım. Daha sonra bu 5 metrekarelik ardiyeyi atölye yaptım. Burada bu işi hobi olarak devam ettiriyorum. Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyorum. Bu işe ilk evimin balkonunda başladım. Eşimin ahşap tozuna alerjisi vardı. Bu ardiyeyi atölye yapınca eşimde rahatlamış oldu" dedi.

"Okuldan geldikten sonra burada zaman geçiriyorum"

Yaptığı sazların ilgi gördüğünü ifade eden Altun, "Dostlarımın, arkadaşlarımın bağlamalarının tamirlerini yapıyorum. Aynı zamanda yeni bağlamalar da yapmaktayım. Bu şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Atölye zaman zaman benim için bir sığınak da oluyor. Okuldan geldikten sonra burada zaman geçiriyorum" diye konuştu.

"Biraz okudum, biraz usta izledim, biraz da kendi becerimle bu işi yapmaya başladım"

Mesleğinin hobisine engel olmadığının altını çizen Altun, "Okulda bağlama çalmayı bilen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte zaman zaman bağlama çalarız, türküler söyleriz. Okulda, halk müziği türkülerimizin çok fazla tanınmamasının önüne de geçmiş olduk. Çocuklar bağlamayı sevmeye, türkü söylemeye başladı. Bu açıdan da olumlu bir katkı yaptığını düşünüyorum. Bu mesleği ben sonradan öğrendim. Biraz okudum, biraz usta izledim, biraz da kendi becerimle bu işi yapmaya başladım. Daha kendimi usta olmuş, bu işi halletmiş olarak görmüyorum. Çok büyük, iyi ustalarımız var" ifadelerini kullandı.