Yargıtay’ın pandemi sürecinde yaşanan sözleşme kaynaklı uyuşmazlıklarla ilgili verdiği önemli bir karar yayımlandı. Doç. Dr. Umut Yeniocak, Yargıtay’ın, paket tur sözleşmelerinde pandemi sebebiyle ücret iadesiyle ilgili 6774/11815 sayılı aldığı kararın her yönüyle emsal niteliğinde olduğunu söyledi.

Yargıtay’ın pandemi sürecinde yaşanan sözleşme kaynaklı uyuşmazlıklarla ilgili verdiği önemli bir karar yayımlandı. Doç. Dr. Umut Yeniocak, Yargıtay’ın, paket tur sözleşmelerinde pandemi sebebiyle ücret iadesiyle ilgili 6774/11815 sayılı aldığı kararın her yönüyle emsal niteliğinde olduğunu söyledi.

Bir tur şirketinden ABD’ye gitmek üzere paket tur hizmeti alan tüketicinin şikâyetiyle gündeme gelen konuyla ile ilgili Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak açıklamalarda bulundu. Bu kararın, sonrasında alınacak benzer kararlar için de önemli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Umut Yeniocak, “Tüketici tur şirketine, 500 USD ödeme yapıyor. Ancak pandeminin ortaya çıkması nedeniyle ABD’ye gidemiyor. Bunun üzerine ödediği paranın iadesini istiyor. Ancak tur şirketi tüketiciye, danışmanlık hizmeti verdiği gerekçesiyle parayı iade etmiyor ve süreç burada başlıyor” diye konuştu.

Hakem heyetine başvuran tüketicinin iade talebinin, heyet tarafından haklı görüldüğünü buna karşılık tur şirketinin de konuyu tüketici mahkemesine taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Yeniocak, “Mahkeme tüketiciyi haklı buldu ve iadesi istenen tutarın temyiz sınırının altında kalması nedeniyle dava, Yargıtay’a götürülemeden kesinleşti” dedi.

“Adalet Bakanlığı, konuyu Yargıtay’a taşıyor”

Yeniocak, burada ilginç olan hususun Adalet Bakanlığı’nın, mahkemenin verdiği bu kararı incelemesi ve kanun yararına bozması için Yargıtay’a başvuruda bulunması olduğuna dikkat çekti. Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin, Adalet Bakanlığı’nın kararı bozma talebini reddettiğini belirtti. Yargıtay’ın, davanın tüketici işlemi olması sebebiyle mahkemenin aldığı iade kararının haklı olduğuna hükmettiğini söyleyen Yeniocak, “Kovid-19 pandemisinin mücbir sebep sayılması ve tüketicinin bu sebeple sözleşmeden dönerek parasının iadesini istemesi konusunda emsal niteliğinde bir karardır” değerlendirmesini yaptı.

Karara göre, Tur şirketi, tüketicinin seyahatini gerçekleştirebilmesi için yaptığı herhangi bir harcamayı da belgeleyemediğinden, tüketiciden aldığı paranın tamamını iade etmesi gerekiyor. Yeniocak, şirkete ödenen paranın USD cinsinden olduğu için iadesinin de USD olarak talep edilebileceği bilgisini vererek, “Mahkeme kararında, 500 USD yazılıp parantez içinde TL karşılığı da belirtildiğine göre, mahkeme kararı bu yönüyle de usule uygundur” ifadelerini kullandı.