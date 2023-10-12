Konya’nın Karapınar ilçesinde pancar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karapınar ilçesi Büyükbece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 42 JL 370 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş araziye devrildi. Yan yatan kamyondaki pancarlar yola saçılırken, sürücü E.A. yaralandı. Yaralı kamyon sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.