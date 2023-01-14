Bursa’da şeker pancarının ekiminin arttırılması için üreticiler ve yetkililer bir araya geldi. Üreticiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan pancar ekiminden önce fiyatların açıklanmasını istiyor.

Bursa’da şeker pancarının ekiminin arttırılması için üreticiler ve yetkililer bir araya geldi. Üreticiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan pancar ekiminden önce fiyatların açıklanmasını istiyor.

Bursa Yenişehir Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya çok sayıda pancar üreticisi ile Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü ve özel şirket yetkilileri katıldı.

Ekimden önce pancar fiyatlarının belli olmasını talep eden pancar üreticileri ve yetkililerin katıldığı toplantıdan bir sonuç çıkmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, “ Bölgemizde eskiden çok ekilen şeker pancarının yeniden eski günlerine kavuşması için bir toplantı düzenledik. Günümüzde para kazandırmayan şeker pancarının önümüzdeki sezon üreticinin para kazanması için düzenlediğimiz bu toplantıda pancarın ekimden önce fiyatının belli olması talep ediliyor. Bu yüzden üretici pancar ekimine sıcak bakmıyor. Tarım Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızdan ekim öncesi pancar fiyatlarının açıklanması istiyoruz. Eğer Cumhurbaşkanımız Şubat ayından önce şeker pancarı fiyatını açıklarsa ekim artacaktır. Pancar ekimi topraklarımıza, ekonomiye, hayvancıya iyi olacaktır. Bunun için Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz” diye konuştu.