Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel, “Bu yıl 128 köyde 2 bin 620 çiftçi ailesi ile pancar üretmek üzere 890 bin 200 ton sözleşme yapılmıştır” dedi.

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel, “Bu yıl 128 köyde 2 bin 620 çiftçi ailesi ile pancar üretmek üzere 890 bin 200 ton sözleşme yapılmıştır” dedi.

Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin 3. şeker fabrikası olarak kurulan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası’nda ‘Pancar Alım Kampanyası’ düzenlenen törenle başladı. Pancar üreticisinin sabırsızlıkla beklediği pancar alımları için düzenlenen törende dualar edildi, çiftçilere hediye dağıtıldı. Kesilen kurdele ile 2022-2023 sezonunun ilk pancar yüklü römorku kantarın üzerine çıktı.

Törene Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Türkşeker Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Süslü, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Şeker-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri İlhan Özyurt, Eskişehir Pancar Kooperatifi Başkanı Halil Ünal ve çok sayıda çiftçi katıldı.

“Pandeminin başlangıcından bu güne kadar 17 milyon 500 bin litre etil alkol üretildi”

Pancar alım kampanyasının açılış töreninde konuşma yapan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel, fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılan sözleşmeler ile bu sezon çiftçilerden 890 bin 200 ton pancar alınacağını belirten Yüksel, “Bu yıl bölge şefliklerimiz tarafından 128 köyde 2 bin 620 çiftçi ailesi ile pancar üretmek üzere 890 bin 200 ton sözleşme yapılmıştır. Mart ayında başlayan pancar ekimlerimiz mayıs ayı içinde tamamlanmıştır. Bu süreç içinde 133 bin 766 dekar alanda pancar ekimi gerçekleşmiştir. Bu gün alınan pancarların işlenmesine 30 Eylül 2022 tarihinde başlanacak olup 24 saat üç vardiya ile günde ortalama 8 bin 200 ton pancar işlenecektir. Kampanyamız yaklaşık 100 gün devam edecektir. Bu kampanya döneminde 790 bin ton pancar işlenecek ve yaklaşık 105 bin ton kristal şeker üretilecektir. Korona virüs salgınında ve sonrasında ülkemizin dezenfektan ve kolonya hammaddesi olan etil alkolün kritik bir ürün olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Pandeminin başlangıcından bu güne kadar 17 milyon 500 bin litre etil alkol üretilmiştir. Bu kampanya döneminde de kamu hastanelerimizin ihtiyacı başta olmak üzere dezenfektan ve kolonya sektörüne yönelik etil alkol üretimimiz devam edecektir” dedi.

“Şeker pancarı, ülkemizde tarımın sanayiye entegrasyonuna en iyi örnektir”

Ülke genelinde üretilen şeker pancarı ile elde edilen farklı ürünler hakkında bilgilendirme yapan Türkşeker Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Süslü, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin yıllık şeker ihtiyacı yaklaşık 2 milyon 700 bin tondur. Türkiye’de hali hazırda yıllık 1 milyon 176 bin tonu Türk Şeker’e ait olmak üzere 3 milyon 600 bin ton kurulu pancar şekeri üretimi kapasitesi mevcuttur. Türkşeker, şeker üretiminin yanı sıra yan ürün olarak elde ettiği melas, etili alkol üretimi, kimya sanayi, maya, yem sanayi ve birçok sanayi sektörüne yaş pancar posası ile de hayvancılık sektörüne yaptığı katkılarla ülkemizde tarımın sanayiye entegrasyonuna en iyi örnektir. Şekerin tarlaya atılan tohumdan, vatandaşımızın sofrasına uzanan meşakkatli yolculuğunda emeğini koyan herkesin bu başarıda bir hissesi vardır. Bizlerin en temel görevi çiftçinin gelirini arttırmak ve serbest piyasa ortamında mağdur olmalarının önüne geçerek halkımızın şekere ulaşımını güvence altına almaktır.”