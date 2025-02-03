Panasonic Electric Works Türkiye tarafından geliştirilen GU10 39° derece ve 60° derece standart lambalar hem konut hem de ticari alanlar için aydınlatma çözümleri sunuyor.

Panasonic, ürettiği ürün ve çözümleriyle kullanıcılarına insan odaklı yaşam çözümleri sunuyor. Şirket, geliştirdiği GU10 39° derece dar açılı ve 60° derece geniş açılı standart lambalar ile farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmaya devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin yüksek ışık yoğunluğu sağlayan GU10 39° derece dar açılı lambası, ışığı dar bir alanda toplayarak vurgulayıcı bir etki oluşturuyor. Bu özellik, belirli nesneleri veya alanları ön plana çıkarmaya olanak sağlıyor. Ürün; müzeler, sanat galerileri, mağaza vitrinleri ve konutlarda dekoratif aydınlatma gibi farklı kullanım alanlarıyla ön plana çıkıyor. Şirketin büyük alanları aydınlatmak için geliştirdiği GU10 60 derece geniş açılı lambası ise, ışığın homojen ve doğal şekilde dağıtılmasını sağlıyor. Ürün rahatlatıcı bir atmosfer oluştururken, ışığı daha fazla yüzeye yayıyor ve düşük ışık yoğunluğu oluşturuyor. Yaşam alanlarına uyum sağlayan ürün, ofis, restoran ve konutlar için dengeli aydınlatma sunuyor.