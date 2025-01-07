Farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren Panasonic, aydınlatma ürün grubunda bulunan harekete duyarlı sensörleri sayesinde enerji verimliliği ve kullanım kolaylığı sağladığını duyurdu.

Kullanıcılarına insan odaklı yaşam çözümleri sunan Panasonic Electric Works Türkiye, binaların klasik aydınlatmasının yanı sıra bahçeler, peyzaj aydınlatmaları, fabrika, depo ve açık otoparklardaki genel alan aydınlatmaları için uygun olan sensörlü LED aydınlatma ürünlerini tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre, 2 farklı güç ve lümen seçeneği sunan Panasonic Sensörlü LED Etanj Armatür serisi, IP65 koruması sayesinde üst düzey güvenlik sunuyor. Üç metre yükseklikteki kurulum ve 6,5 metre çapında algılama alanına sahip ürün, hareket algılamasından 30 saniye sonra kapanarak enerji tasarrufu sağlıyor. Konut, ticari ve endüstriyel ortamlara uygun Sensörlü LED Etanj Armatür, 4000K/6500K renk seçenekleri ve uzun ömürlü olma özelliğiyle öne çıkıyor. Ürün, geleneksel floresan tip armatürlere kıyasla düşük bakım maliyetleriyle de alternatif çözümler sağlıyor.

Açıklamaya göre, harekete ve gün ışığına duyarlı dahili sensörüyle üstün enerji verimliliği sağlayan Panasonic LED Projektör serisi, yüksek lümen değerleri sayesinde kompakt bir aydınlatma sunuyor. Bahçeler, peyzaj aydınlatmaları, fabrika, depo, açık otoparklardaki genel alan aydınlatmaları için ideal çözümler sunan ürün, IP65 koruması ve sağlam alüminyum gövdesi sayesinde özellikle dış mekanlarda güvenli bir çözüm olarak öne çıkıyor. LED Projektör, dört farklı güç seçeneğinin yanında 3000K/4000K/6500K olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Projektör, 6,5 metre yükseklikteki kurulum, 5 metre çapında algılama alanı ve 120 derecelik açısıyla birlikte geniş bir aydınlatma imkânı sağlıyor. 30 saniye boyunca hareket algılanmadığında otomatik olarak kapanan ürün, 20 lüx altındaki ışık seviyelerinde ise otomatik olarak çalışabiliyor.