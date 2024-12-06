Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından pamukta sulamanın etkinliğinin arttırılması konulu panel düzenlendi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilen yazıda, 2021 yılı izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre GAP illerinde pamuk ekili tarım arazilerinde sulamanın etkin ve verimli bir şekilde yapılmadığı, bilinçsiz sulama ve yetersiz drenaj sonucu topraklarda taban suyunun yükseldiği, tuzluluğun artığı, erozyon oluştuğu ve verimin azaldığı belirtildi. Sulama yönteminin doğru seçimi ve uygulanması konusunda çiftçilerin eğitilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğünce pamukta sulamanın etkinliğinin arttırılması konulu panel düzenlendi.

Panelin açış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar; tüm ürünlerde olduğu gibi pamuk üretiminde de suyun etkin kullanılmasının tarımsal üretimin devamlılığı ve yüksek verim için oldukça önemli olduğuna değinerek uygulanmakta olan sallma sulama ve basınçlı sumala yöntemleri ile yapılan aralıklı sulamaların bitkinin gelişimini olumsuz etkilediğini ve verim kayıplarına neden olduğunu belirtti. Atalar, Bu panelin sulamada yaşanan sorunların düzeltilebilmesi için atılmış önemli bir adım olduğunu ve buna yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini dile getirdi.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden Doç. Dr. Neşe Yaman moderatorlüğünde yapılan panelde; Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Suluma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Öner Çetin; pamukta etkin sulama stratejileri ve modernizasyon, DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden Şube Müdürü Dr. Ramazan Yolcu; pamukta bilinçsiz sulamanın sonuçları, Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Cahit Kaya; pamuk bitkisinde sulama kaynaklı hastalık ve zararlılar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Murat Türker; tarımsal sulama ve ekipman destekler konularında birer sunum gerçekleştirdi.

Panel soru cevap bölümüyle sona erdi.