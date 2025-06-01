SASKİ, Turgutlu Mahallesi’nde başlattığı bin metrelik içme suyu hattı yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Turgutlu Mahallesi’nde tamamladığı projeyle bin metrelik içme suyu hattını devre dışı bırakarak, yerine güçlü bir şebeke hattı inşa etti. Abone bağlantılarının da yenilendiği çalışmalar çerçevesinde özellikle yaz aylarında artan su talebi kesintisiz olarak karşılanmaya başlandı. Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen deplase işlemleriyle su iletim güzergahı daha verimli hale getirildi. Böylece muhtemel arıza durumlarında bölgesel müdahaleler hızlı ve etkili şekilde yapılabilecek. Ayrıca yenilenen abone bağlantıları sayesinde içme suyu tüm abonelere basınç sorunu yaşanmadan kesintisiz şekilde ulaştırılacak.