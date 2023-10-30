Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova ilçesinin muhtelif bölgelerinde sürdürdüğü kayıp kaçak çalışmaları çerçevesinde bölgede yeni hat imalatlarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova ilçesinde sürdürdüğü proje ile bölgede basınç sorunu yaşayan mahallelerin sorunlarına çözüm olurken, aynı zamanda kayıp kaçak gibi olumsuzlukların da önüne geçecek. Muhtelif mahallelerde devam eden çalışmalar çerçevesinde imalatı yapılacak bin metre uzunluğundaki hat ile sorun yaşayan mahalleler uzun yıllar boyunca kesintisiz içme suyuyla buluşacak. Aynı zamanda yeni hat sayesinde ciddi oranda su tasarrufu da sağlanacak.