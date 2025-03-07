Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bulunan İlçe Devlet Hastanesi’nde ilk kez ameliyat gerçekleştirildi. Üç yıl önce yeni hizmet binasına taşınan hastanede yapılan göbek fıtığı ameliyatı başarıyla sonuçlandı.

Pamukova ilçesinde bulunan İlçe Devlet Hastanesi’nde ilk kez ameliyat gerçekleştirildi. Karnındaki ağrılar nedeniyle Pamukova İlçe Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğine başvuran 36 yaşındaki Hami Bilek’in yapılan tetkikler sonucunda göbek fıtığı olduğu tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Özsaray tarafından ameliyat kararı alınan hasta, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Georgi Zayakov’un spinal anestezi uygulamasıyla operasyona hazırlandı. Başarıyla gerçekleşen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Hami Bilek, ameliyatının yaşadığı yerde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hastanede gerçekleştirilen ilk ameliyatla ilgili açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Can Çakmak, "Başta Genel Cerrahi Uzmanımız Dr. Mehmet Fatih Özsaray olmak üzere, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanımız Dr. Georgi Zayakov ve operasyon ekibimizi tebrik ediyorum. Üç yıl önce yeni binasında hizmet vermeye başlayan hastanemizde gerçekleştirilen ilk ameliyatın başarıyla sonuçlanması bizleri gururlandırdı. Sağlık hizmetlerinde çıtayı daha da yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.