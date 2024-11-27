DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaların devam ettiği Mersin Pamukluk Barajı Projesi’nin tamamlanmasıyla 37 mahalledeki 181 bin 850 dekar arazinin sulanacağını, yıllık 127 milyon metreküp içme suyunun da Mersinlilerin hizmetine sunulacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Mersin Pamukluk Barajı Projesi kapsamındaki ’Pamukluk Barajı Sulaması İkmali’ ve ’Pamukluk Barajı İçmesuyu İsale Hattı’ hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Balta, tamamlanmasıyla 181 bin 850 dekar araziyi sulama suyu ile buluşturacak ve Mersinlilere içmesuyu sağlayacak projelerin bir an önce faydaya dönüşmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

37 mahalledeki 181 bin 850 dekar arazi sulanacak

Projenin ayrıntılarına da değinen Balta, "Mersin’de 37 mahalleye sulama suyu sağlayacak olan proje kapsamında; Pamukluk Barajı’ndan alacağımız suyu iletecek olan CTP ve çelik borular döşenmeye devam ediyor. Yapımı tamamlanan ve su tutma süreci devam eden Pamukluk Barajı’ndan alınarak bu borular aracılığıyla sulamaya verilecek olan, yıllık 158 milyon metreküp su ile Mersin’in Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki 37 mahalledeki toplam 181 bin 850 dekar arazi suyla buluşturulup, ekonomimize katma değer ve çiftçilerimize istihdam sağlanacaktır" dedi.

127 milyon metreküp içmesuyu Mersinlilerin hizmetine sunulacak

Pamukluk Barajı’nın içmesuyu faydasının da olduğunu ve bu alanda da çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Balta, "Pamukluk Barajı İçmesuyu İsale Hattı işi kapsamında barajımızdan aldığımız yıllık 127 milyon metreküp içmesuyu Mersinlilerin hizmetine sunulacak. Bu kapsamda 32 bin 128 metre uzunluğunda çelik boru döşenecek olup, bunun 6 bin 659 metrelik kısmı şantiye sahasına ulaştırılmıştır. Üretimler hız kesmeden devam etmektedir" diye konuştu.