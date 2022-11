Pamukkale Belediyesi yılın her döneminde ücretsiz kurslar açmaya devam ederken, ilçedeki mevcut kurs merkezi sayısını da artırıyor. Pamukkale halkının yoğun ilgi gösterdiği kurslara kursiyerlerin kolay ulaşabilmesi amacıyla Siteler Mahallesi’nde yeni bir kurs merkezi oluşturuldu.

Pamukkale Belediyesi her yaştan ve kesimden vatandaşın yoğun ilgisi ile ücretsiz kurslarına devam ederken, belediye binalarında kurs merkezlerine ek olarak yeni kurs merkezleri de oluşturmaya devam ediyor. Birçok kurs Pamukkale Belediyesi’nin Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında yapılırken, vatandaşların daha kolay ulaşım sağlamaları için Fatih kapalı Pazar Yeri ve Yunus Emre Mahalle Konağı’nda da kurslar açılıyordu. Pamukkale Belediyesi, halkın yoğun bulunduğu bölgelerden olan İncilipınar Caddesi üzerinde bir kurs merkezini daha halkın hizmetine sundu. Pamukkale Belediyesi Kurs Merkezi’nde kurslar başladı. İlk olarak yabancı dil ve halk oyunları kursları açıldı. Bu iki dalda açılan kurslara katılım oldukça yoğun.

Vatandaşların taleplerini yerine getirmek için gayret ettiklerini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Çocuklardan, gençlere; kadınlardan, engellilere kadar her kesime hitap eden kurslarımızı her dönem devam ettiriyoruz. Her dönemde branş sayısını artırırken, aynı zamanda vatandaşlarımızın kurslarımıza ulaşmasının daha kolay olabilmesi açısından belediye binalarımıza ek olarak mahallelerimizde de kurs merkezleri oluşturmaya devam ediyoruz. 2022 yılının başında Yunus Emre Mahallemizde Yunus Emre Mahalle Konağı olarak yeni bir kurs merkezimizi açmıştık. Yılın son aylarında da Siteler Mahallemizde bir kurs merkezi oluşturduk. Yeni kurs merkezimiz hayırlı olsun” dedi.

Siteler mahallesinde ikamet eden Fikret Çınar da halk oyunları kursundan çok memnun olduğunu söyleyerek “Halk oyunlarına başlamayı hep arzu ederdim, bir türlü vakit ayıramıyordum. Siteler kurs merkezinde kursların başladığını öğrenince hemen başvurdum. Belediyemiz gayet güzel çalışıyor, semtinde oturmaktan mutluyuz” dedi.

Siteler Mahalle Muhtarı Derya Gökdoğan ise mahalle halkının Pamukkale Belediyesi’nin ücretsiz kurslarına çok yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Bizim mahalle olarak en büyük sıkıntımız kurs yerimizin olmamasıydı. Pamukkale Belediye Başkanımıza bu sorunu ilettim ve en kısa sürede bir çözüm buldular. Pamukkale Belediyesi Siteler Kurs Merkezi’miz mahalle sakinlerimizin hizmetine açıldı. Ücretsiz kurslarımızda başladı. Bugün İngilizce kursumuz başladı, yarın halk oyunları dersimiz var. Önümüzdeki günlerde diksiyon kursumuz da açılacak. Bunlarla sınırlı değiliz tabi ki, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, yeterli kursiyer sayısına ulaşıp tüm kursları açabileceğiz. Mahalle sakinlerim adına Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum. Benim yüzümü güldürdü. Ben de vatandaşlarımın yüzünü güldürdüğüm için çok mutluyum” diye konuştu.

Pamukkale Belediyesi Kurs Merkezi’nde yabancı dil ve halk oyunları kursları başlarken, bağlama, diksiyon ve okuma yazma kursları da önümüzdeki günlerde açılacak. Konuyla ilgili olarak başvurular Siteler Mahalle Muhtarlığına yapılabiliyor.