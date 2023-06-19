UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Pamukkale’de, geçen sene ilk 5 ayda 403 bin 748 olan ziyaretçi sayısı bu yıl yüzde 40 artarak 561 bin 549 oldu.

Türkiye’nin önemli turist ağırlayan noktalarından biri olan ve ‘Beyaz cennet’ olarak da bilinen Pamukkale, yüzbinlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam etti. Dünyaya ünü yayılan Pamukkale’yi geçen senenin ilk 5 ayında 403 bin 748 kişi ziyaret ederek güzelliğin tadını çıkardı. Bu yılın aynı döneminde ise bu sayı yüzde 40 atarak 561 bin 549 oldu. Bu yıl artan yükseliş dikkat çekse de, 2019 yılına göre yüzde 17 düşüş gözlemlendi. Aylara göre 2023 yılının ziyaretçi dağılımı Ocak 86 bin 911, Şubat 63 bin 739, Mart 79 bin 247, Nisan 146 bin 318, Mayıs ise 185 334 şeklinde oldu.

“Pamukkale Türkiye’nin görülmesi gereken yerlerinden biri”

Antalya’dan sporcularıyla birlikte müsabakaya gelen ve travertenleri gezen Emin Pehlivanlar, "Pamukkale sadece bizim değil dünyanın beğendiği güzel bir yer. Bana göre Türkiye’nin görülmesi gereken yerlerinden biridir. Zaten dünyanın her yerinden buraya gelenler var. Biz de burayı ziyaret ettik ve çocuklara böyle bir yeri göstermek istedik” dedi.

“Yabancıların burada çok olduğunu gözlemledim”

İlk defa Pamukkale’ye gelen Orkun Özay, "Ben kız arkadaşımla birlikte Almanya’da yaşıyorum. Kendisi Bulgar ve ben Türk vatandaşıyım. Burayı gezmeye ve görmeye geldik. Burası güzel ve travertenleri görmek istedik. Antik ve eski tarihi mekanları görmeye geldik. Seyahatimiz zevkli geçiyor. Yabancılarında burada çok olduğunu gözlemledim” ifadelerini kullandı.

Pamukkale’ye grupça Kolombiya’dan geldiklerini söyleyen Emanuela Eneva, "Çok güzel ve çok beğendim. Burası gezilecek bir yer. Çok hoşuma gitti. Herkesin gelmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.