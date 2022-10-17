Denizli Pamukkale Belediyesi, amatör futbol camiasına önemli bir eser kazandırdı. Yaklaşık 9 milyon TL’ye mal olan Pamukkale Belediyesi Akköy Stadı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Denizli Pamukkale Belediyesi, amatör futbol camiasına önemli bir eser kazandırdı. Yaklaşık 9 milyon TL’ye mal olan Pamukkale Belediyesi Akköy Stadı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Pamukkale’yi spor ilçesi yapmak için çalışmalarına devam eden Pamukkale Belediyesi, bu hedef doğrultusunda önemli bir projeyi daha tamamladı. Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan Pamukkale Belediyesi Akköy Stadı’nın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Denizli 1. Amatör Küme’de yer alan Akköy Musabeyspor ile Honazspor arasında oynanan maçtan önce düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı ve Pamukkale Kaymakam Vekili Dr. Adem Uslu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli amatör spor camiasının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek”

Pamukkale Belediyesi Akköy Stadı’nın açılışı Bartın Amasra’daki kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatlarını kaybeden maden işçileri için saygı duruşuyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Türkiye’de spor denilince akla gelen belediyelerden birisi olmaya devam edeceğiz” diyerek, Pamukkale’yi bir spor ilçesi haline getirerek, gençleri sporla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Avni Örki, “Akköy Stadı, seçim dönemi öncesinde Pamukkale için hayal ettiklerimiz arasındaydı. Akköy, Pamukkalemize 2 km uzaklıkta ve spor ile turizmi birleştirmek istedik. Bugün geldiğimiz noktada, bu hayalimizi ve verdiğimiz bir sözü gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce burada bulunan toprak sahanın yerine, FİFA standartlarına uygun zemine sahip muhteşem bir stat inşa ettik. Nizami ölçülerde ve resmi müsabakaların oynanabileceği nitelikte olan bu stadımızı en kısa sürede tamamladık. Yaklaşık maliyeti 9 milyon TL olan stadımızda soyunma odaları ve diğer bölümler yapılırken yeni tribünler de inşa edildi. Böylece Akköy Stadı 600 kişilik tribünü, modern soyunma odaları, otopark alanları ve çevre düzenlemeleri ile Denizli amatör futbol camiasına kazandırıldı. Bu önemli eser sadece Akköy’e değil hemen yanında olan Karahayıt ve Pamukkale ile tüm Denizli’ye hizmet verecektir. Böylesine önemli bir tesisi ilçemize kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Pamukkale Belediyespor çatısı altında 317 sporcumuz 15 farklı branşta spor yaşamlarını sürdürüyor. 8 branşta 26 sporcumuz milli takımlarda görev yapıyor. Pamukkale Belediyespor her branşta sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Sadece geçtiğimiz yaz, spor kurslarına 24 farklı branşta 5 bin öğrenci katıldı. Kışın da bunu sürdürelim dedik şuan itibariyle 3250 öğrencimiz spor kurslarına devam ediyor. Türkiye’de spor denilince akla gelen belediyelerden birisi olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi sporla buluşturmaya devam edeceğiz. Pamukkale sadece turizm ve tarımla değil spora verdiği ve yetiştirdiği sporcularla da ön planda yer alacak. Pamukkale Belediyesi Akköy Stadı hem ilçemize hem de ilimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Pamukkale Belediyesine teşekkür ettiler

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise konuşmasında, “Tesisleşme konusunda da çok büyük gayretleri olan Pamukkale Belediyemiz bu tesisi sporcuların, gençlerin hizmetine açtı. Bugün de FİFA tarafından onaylanmış bir stadın açılışındayız. Şehrimizin her köşesinde spor tesisleri yükseliyor. Sanayide üretimde marka olan Denizlimizin spor konusunda da marka olması adına yapılan bu yatırımları önemsiyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise “Spor tesisleri anlamında Denizlimiz kendisini tamamlamış durumda. Her zaman daha iyisini yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Akköy de bu stadımızı gördüğümüzde tesisleşme anlamında nereye geldiğimiz gözümüzün önüne seriliyor. Bu noktada tabi ki Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sporla ilgili çok geniş imkanlar, tesisler kazandırıldı. Kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Akköye stadımız gençlerimizin geleceğe hazırlanması konusunda çok büyük imkanlar sağlayacaktır. Tesis varsa başarı vardır. Tesisimizin başta Akköye ve Pamukkaleye olmak üzere tüm Denizlimize hayırlı uğurlu olsun ” dedi.

Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye isimleri yazılı olan formalar hediye edildi. Pamukkale Belediyesi Akköy Stadı’nın açılışı dualarla yapıldı. Açılışın ardından Denizli 1. Amatör Küme’de yer alan Akköy Musabeyspor ile Honazspor arasında oynanan maçın başlama vuruşunu Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki yaptı. Stadın açılış maçında Akköy Musabeyspor rakibi Honazspor’u 4-1 mağlup etti.