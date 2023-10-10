Pamukkale Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısında 2024 yılı bütçesi 1 milyar 650 milyon TL olarak belirlendi.

Pamukkale Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı 2. birleşiminde 2024 yılı tahmini bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kalem kalem gelir ve gider tablosunu meclis üyeleri ile paylaşarak, 2024 yılında projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Bütçe 1 milyar 650 milyon TL

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2024 yılı bütçesiyle ilgili olarak yaptığı konuşmada, “2024 yılı bütçemiz birçok güzel hizmetler, yatırımlar yapabileceğiniz güzel bir bütçe oldu. Kalemlere tek tek baktığımızda her kesimden vatandaşımızı düşünerek, onlara dokunabileceğimiz bir bütçe olduğunu görüyoruz. Bu güzel ilçemizde, vatandaşlarımızın arzu ettiği şekilde yatırımları hayata geçirmeye çalışacağız. 2024 yılı Pamukkale’miz için dolu dolu geçecek bir yıl olacak. Rabbim inşallah o günleri hep birlikte görmeyi nasip etsin” dedi.

Konuşmanın ardından Pamukkale Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi 1 milyar 650 milyon TL olarak kabul edildi.