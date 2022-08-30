Pamukkale Belediyesinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlediği konserlerine Denizlililer akın etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Şanlı tarihimizin en önemli zaferinin 100. Yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmayan ve bu coşkuyu birlikte yaşayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Pamukkale Belediyesinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlediği konserlerine Denizlililer akın etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Şanlı tarihimizin en önemli zaferinin 100. Yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmayan ve bu coşkuyu birlikte yaşayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Pamukkale Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda konserler düzenledi. Binlerce Denizlilinin doldurduğu meydanda ilk olarak sevilen ünlü rock grubu Tekil-A sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını Zafer Bayramı’nın 100. Yılı için seslendiren gruba Denizlililer büyük ilgi gösterdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tekil-A Grubu’nun konserinin sonunda sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.

“Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti”

Burada yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılının coşkusunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Örki, “Bugün Türk Milleti açısından önemli bir gün. Bundan 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve aziz Türk milleti, ülkemizi bölüp parçalamak isteyen ve göz koyan düşmanları büyük zaferle bertaraf ettiler. 30 Ağustos’tan sonra da düşmanları denizlere döktüler. Eğer o zafer olmasaydı bugün biz burada, bir arada olamazdık. Şanlı bayrağımızın bu vatan üzerinde dalgalanmasını ve Türk milletinin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmasını Atatürk ve silah arkadaşlarıyla aziz Türk milletine borçluyuz. Bu vesile ile 30 Ağustos Zaferi başta olmak üzere bugüne kadar bu ülke, bu bayrak ve bu vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizi ve hayatlarını kaybeden gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 100 yıl önce dünyaya ilan edilen bağımsızlığımızı bugün de aynı aşk ve heyecanla haykırmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Konuşmanın ardından Necati ve Saykolar Grubu sahne aldı. 70’li ve 80’li yılların Anadolu Folk Rock müziğini günümüze ustaca taşıyan grubun seslendirdiği şarkılar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanını dolduran binlerce Denizliliyi coşturdu. Gece yarısına kadar süren konser ile Pamukkale Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu vatandaşlara yaşattı.