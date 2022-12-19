Denizli’de Pamukkale Belediyesporlu, hafta sonunda Antalya’da düzenlenen 2 güreş turnuvasında 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Denizli’de Pamukkale Belediyesporlu, hafta sonunda Antalya’da düzenlenen 2 güreş turnuvasında 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Pamukkale Belediyespor’un güreşçileri madalyaları toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu 17 Aralık tarihinde Antalya Elmalı’da düzenlenen Elmalı Recep Gürbüz 12. Serbest Güreş Turnuvasında mavi beyazlı ekip 10 madalyanın sahibi oldu. 30 kg kategorisinde güreşen Yiğit Bulut, 34 kg’da Cumhur Abay 44 kg’da Ali Bakan mavi-beyazlı ekibin şampiyon sporcusu Beytullah Sarı 85 kg kategorisinde altın madalyanın sahibi oldular. 30 kilogramda mücadele eden Enes Kepenek gümüş madalya kazanırken, 38 kg’da Hüseyin Umut Alver ve Daniel Erfani, 48 kg’da Ercan Bakan, 68 kg’da Muhammet Ali Kurt ve 78 kg’da Mahmut Can Sarıoğlu bronz madalya almaya hak kazandı.

18 Aralık Pazar günü ise Kestel Belediyesinin düzenlediği Reşit Karabacak Serbest Güreş Turnuvası’nda Pamukkale Belediyespor’un güreşçisi Beytullah Sarı, 280 sporcunun katıldığı 85 kg kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Beytullah Sarı bu başarısıyla birlikte 2022 yılındaki 17. altın madalyayı kazanmış oldu. Hafta sonunda 2 günde Pamukkale Belediyesporlu sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 11 madalya almayı başardı.