Denizli’de, Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar hafta sonunda katıldıkları 2 ayrı güreşten toplam 8 madalya çıkardı. Mavi-beyazlı kulübün pehlivanları toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz madalya kazandı.

Denizli’de, Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar hafta sonunda katıldıkları 2 ayrı güreşten toplam 8 madalya çıkardı. Mavi-beyazlı kulübün pehlivanları toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz madalya kazandı.

Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar başarılarına devam ediyor. Er meydanlarında kol bağlayan pehlivanlar haftayı 8 madalya ile tamamladı. Kale’de düzenlenen 26. Geleneksel Kaledavaz Biber Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar da mücadele etti. Küçük orta boyda er meydanına çıkan Yılmaz Bakan rakiplerini geride bırakarak altın madalya almaya hak kazanırken, başaltı boyunda Erhan Yılmaz ve ayak boyunda Beytullah Sarı finalde yenilerek ikincilikte kaldı. Deste büyük boyda Hamza Şipal ve Minik 2 boyunda Hüseyin Umut Alver ise üçüncü olmayı başardılar.

Menteşe’den 3 madalya çıktı

Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar Muğla Menteşe Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne de katıldı. Büyük mücadeleler sonunda deste küçük boyda yer alan Umut Erdoğan güçlü rakiplerini geride bırakarak Altın madalya kazandı. Ayak boyunda kol bağlayan Beytullah Sarı ve başaltı boyunda er meydanına çıkan Erhan Yılmaz ise üçüncü olmayı bildi. Böylece Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar hafta sonunda katıldıkları 2 ayrı yağlı pehlivan güreşlerinde 2’si altın, 2’si gümüş ve 4’ü bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Öte yandan Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar 12-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında Balıkesir Karesi’nde düzenlenecek olan 62. Geleneksel Kurtdereli Pehlivan Güreşleri’nde kol bağlayacak.