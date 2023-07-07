Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Pamukkale Belediyespor’un tekerlekli sandalye basketbol takımında forma giyen Mine Ercan ve Meryem Tan’a bir kez daha milli takım daveti geldi. Başarılı sporcular Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadınlar Milli Takım kampına katılacak.

Pamukkale Belediyespor’un ilk kurulan branşı olan tekerlekli sandalye basketbol takımında forma giyen sporculara milli takım davetleri gelmeye devam ediyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun 2023 faaliyet programında yer alan Basketbol A Kadınlar Milli Takım Kampı’na Mayıs ayında katılan 2 sporcuya bir kez daha davet geldi. Meryem Tan ve Mine Ercan 14-21 Temmuz tarihleri arasında Hakkari’de, 22-26 Temmuz tarihlerinde de İran’ın Tebriz kentinde İran Milli takımı ile yapılacak olan ikili kampa katılacak. Her iki sporcu da ay-yıldızlı takımın kampına katılmak üzere gelecek hafta Hakkari’ye gidecek.