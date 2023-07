Pamukkale Belediyesi tarafından tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale’mizde 61 mahallemizin 19’unda kekik, ada çayı ve lavanta üretimi yapılıyor. Bu üretimin daha doğru, şuurlu yapılması ile birlikte yaygınlaşması amacıyla ücretsiz tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açtık” dedi.

Pamukkale, turizm merkezi olması yanı sıra tarım ve hayvancılıkta en iyiler arasında yer alıyor. Pamukkale Belediyesi de, ilçenin turizm alanındaki değerini koruması adına birçok faaliyet ve projeleri gerçekleştirirken, tarım ve hayvancılık alanındaki desteklerini de sürdürüyor. Tarım ve hayvancılık alanında her geçen gün başarı grafiğini yükselten Pamukkale ilçesi, kekik, lavanta, adaçayı, nar, ayvası ile önemli bir üne kavuştu. İlçede tarım ve hayvancılığı her daim destekleyen Pamukkale Belediyesi, son olarak her dönem düzenlediği ücretsiz kurslara tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursunu da ekledi. İlk defa açılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu 5 hafta sürerken, anlatımlı ve uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemiz toprakları lavanta, kekik, adaçayı gibi çok önemli bitkiler yetiştirilmesine uygun toprak yapısına sahip. Hem tıbbi alanda hem de kozmetik alanında kullanımı yaygın olan bu bitkilerin üretiminin daha doğru, şuurlu yapılması ile birlikte yaygınlaşması amacıyla ücretsiz tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açtık. İlk defa açtığımız kursumuza vatandaşlarımızın ilgisi çok yoğun oldu. Özellikle lavanta, kekik ve adaçayı yetiştiriciliği konusunda hayalleri olan kadın girişimcilerimizin ağırlıklı olduğu kurslarımıza katılan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Kursiyerler hayalleri için Pamukkale Belediyesinin kursuna katıldı

Pamukkale Belediyesi ve Pamukkale Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna 25 kursiyer katıldı. Kursiyerler kurs eğitmeni eşliğinde, Gözler Mahallesi’nde ki lavanta bahçesinde uygulamalı eğitim aldılar. Kurs eğitmeni Cennet Çelik, Denizli’de özellikle Pamukkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gözler, Uzunpınar, Akçapınar Mahallelerinde yaygın olan lavanta, kekik ve adaçayının kullanım alanlarının fazlalığına dikkat çekerek, “Bu bitkiler özellikle kıraç, kireç bakımından zengin toprak yapısını çok sever. Tıbbi alanda kullanımı yaygınlaşan lavanta, kekik ve adaçayı kozmetik alanında da önemi artmaya başladı. Pamukkale Belediyesi bünyesinde ücretsiz açılan bu kurslarda bu bitkilerin dikimi, yetiştirilmesi, depolanması ve daha sonra satışı hakkında bilgiler aktarıyoruz. Kurslarımıza ilgi çok güzel. Bölgemizde kıraç toprakların değerlendirilmesine teşvik etmek amacıyla bu kursları açan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Kursiyer Sevgi Özel, “Dededen kalma toprağımız vardı. Badem tarzında ağaçlar diktik ama verim alamadık. Pamukkale Belediyesinin ücretsiz kurşununa duyunca katılmak istedim. Bu kursa geldikten sonra kıraç toprak olduğu için gübre avantajı, sulama avantajı, ekim masrafları fazla olmadığı için lavantayı tercih ettim. Bir tohumda sen saç, ata toprağına sahip çık, toprağı sende yeşert, topraklarımız kurumasın sloganımızla bu kurslarımızda da ekim ve dikim ile ilgili bilgileri alarak toprağımıza lavanta dikimi gerçekleştirdim. Diktikten sonra kurstan öğrendiğim bilgiler ile yetiştirdim. İlk sene verimimiz çok güzel oldu. İleriki yıllarda turizme de kazandırmak istiyorum. Pamukkale Belediye Başkanımıza böyle faydalı bir kurs açtığı için teşekkür ediyorum. Herkese de ata topraklarına sahip çıkarak, toprakları yeşertmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Acıpayamlı Ayten Aybek, “Fatih Mahallesinde oturuyorum. Memleketimde köyümde toprağımız var. Burada lavanta bahçesi istiyorum. Pamukkale Belediyesi’nin bu kursuna geldim. Kurstan öğrendiğim bilgilerle lavanta bahçesi hayalimi gerçekleştireceğim. Pamukkale Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.