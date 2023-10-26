Pamukkale Belediyesporlu dartçılar başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Mavi-beyazlı kulübün sporcuları son katıldıkları turnuvada 13 madalya daha kazandı.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü’nün madalyalar kazanan branşlarından olan dartta sporcular son yapılan müsabakalardan da madalyalarla ayrıldı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 2. Ayak sıralama turları 21-23 Ekim 2023 tarihlerinde Antalya Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda yapıldı. 600’ye yakın sporcunun yıldız, genç ve büyük kategorilerinde yarıştığı şampiyonada Pamukkale Belediye Spor Dart Takımı yarışmalarda 15 sporcuyla mücadele etti. Pamukkale Belediyesporlu dartçılar turnuvada başarılı sonuçlara imza attılar. İlk turda Yıldız Kızlarda Zehra Gemi ve Genç Kızlarda Ceylin Ataş birinci olurken, Yıldız Kızlarda Elif Öz, yıldız erkeklerde Ömer Türkarslan ve Genç Kızlarda Esma Doğan ikinci olma başarısını gösterdi. İlk turda üçüncülük kazanan Pamukkale Belediyesporlu sporcular ise Yıldız Kızlarda Özge Kaya ve Genç Kızlarda Zehra Gemi oldu. Turnuvanın ikinci gününde yapılan müsabakalarda Zehra Gemi Yıldız Kızlarda birincilik, Ayşegül Karagöz Yıldız Kızlarda, Ceylin Ataş kadınlar ve Esma Doğan Genç Kızlar kategorisinde ikinciliği kazanırken, Özge Kaya Yıldız Kızlar ve Ömer Türkarslan da genç erkeklerde Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Pamukkale Belediyesporlu dartçılar bu şampiyonayı 3 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya ile tamamlamış oldu.