Pamukkale Belediyespor’un aktif olduğu branşlardan halter ve kick boksta başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyespor’un halter branşında rekortmen şampiyonu Mehmet Avcıl 15. defa Türkiye Şampiyonu olurken, Kick Boksta, Görkem Duman Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Pamukkale Belediyespor’un aktif olduğu branşlardan halter ve kick boksta başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyespor’un halter branşında rekortmen şampiyonu Mehmet Avcıl 15. defa Türkiye Şampiyonu olurken, Kick Boksta, Görkem Duman Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonası Tokat’ta gerçekleşti. Şampiyonaya 28 ilden 210 erkek, 140 kadın sporcu olmak üzere toplam 350 sporcu katıldı. Pamukkale Belediyespor’un rekortmen sporcusu Mehmet Avcıl, 102 kg sıkletinde 120 kg koparma, 170 kg silkmede toplam 290 kg kaldırarak Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Bu başarısı ile Avcıl 15. defa Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Mavi beyazlı ekibin diğer sporcularından Ali Osman Çınlar ise 102 kg kategorisinde 113 kg koparma, 140 kg silkmede toplam 253 kg kaldırarak Türkiye dördüncüsü olmayı başardı. Halil İbrahim Altıntaş ise 61 kg sıkletinde 100 kg koparma, 120 kg silkmede toplamda 220 kg kaldırarak altıncı olmayı başardı. Altıntaş bu başarısı ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Kampına katılmaya hak kazandı.

Kick Boksta bronz madalya

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2023 faaliyet programı içerisinde yer alan Türkiye Kick Boks Turnuvası 22-29 Ocak tarihleri arasında Şanlıurfa da gerçekleşti. Şampiyonada 74 kg Kick Light Contact kategorisinde yarışmaya katılan Pamukkale Belediyespor’lu sporcu Görkem Duman yarı final mücadelesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı maçtan çekildi. Türkiye üçüncüsü olmayı başararak bronz madalyanın sahibi oldu.