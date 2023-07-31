İlçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarının hızlandığı Pamukkale’de Belediye Başkanı Avni Örki, Cumhuriyet Mahallesi’nin üst yapı çalışmasının tamamlandığını müjdeleyerek “Bir mahallemizi daha tozdan çamurdan kurtarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, Fatih, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka, Dokuzkavaklar ve Anafartalar mahallelerinin ardından Cumhuriyet Mahallesi’nde de üstyapı çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerde üstyapı çalışmalarını en hızlı şekilde tamamlayan Pamukkale Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde Şubat ayında başlayan üstyapı çalışmalarında toplam 107 sokakta, 37 bin 400 metrekare yol parke, 8 bin 500 metrekare kaldırım parke taşı ile 10 bin 250 metre bordür imalatı yapıldı. Pamukkale Belediyesi’nin mahallerinde başlattığı üstyapı çalışmalarından memnuniyetini dile getiren Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Nalcı, “Mahallemizde üstyapı çalışmaları iki ekiple gerçekleştirildi. Böylelikle çok hızlı bir ilerleme oldu. Sokaklarımız artık tertemiz. Herkes çok memnun tozdan çamurdan kurtulduk. Pamukkale Belediyemiz mahallemize birçok hizmette bulundu. Hizmetlerden çok memnunuz. Mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyoruz” dedi. Mahalle sakinlerinden ve Yasemin Dural da “Bir ev kadını olarak tozdan mutlu değildik. Bu yüzden sokaklarımızda gerçekleşen üstyapı çalışmalarından çok memnunuz. Bizim için çok iyi oldu. Hizmetlerinden dolayı Avni Örki Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Örki “Pamukkale için var gücümüzle çalışıyoruz”

Pamukkale’nin her bir köşesini nakış nakış işlediklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise “Göreve geldiğimiz günden bu yana dediğimiz gibi Pamukkalemiz çok güzel. Ama biz daha da güzel bir Pamukkale için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizli’nin en büyük ilçesiyiz. En eski yerleşim alanları ilçemiz sınırları içerisinde. Yüzölçümü açısından çok büyük, coğrafi yapı açısından da çok farklılık gösteren bir ilçeye sahibiz. Hedefimiz ilçemizin bir ucundan diğer ucuna her bir köşesini aynı güzelliklere kavuşturmak. Bunun içinde, Büyükşehir Belediyemizin altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerimizde üstyapı çalışmaları ile mahallelerimizi bir bir güzelleştiriyoruz. Tozdan, çamurdan kurtarıyoruz. Sokaklarımızda asfalt çalışması, kilit parke çalışması gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Mahallesi de üstyapı atağı bünyesinde olan mahallelerimizden idi. Çalışmalarımızı ivedilikle gerçekleştirerek tamamladık. Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.