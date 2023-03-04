Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Aktepe Sosyal Tesisleri’nin kapılarını akredite olan tüm arama kurtarma ekiplerine açtıklarını açıkladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Aktepe Sosyal Tesisleri’nin kapılarını akredite olan tüm arama kurtarma ekiplerine açtıklarını açıkladı.

Pamukkale Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’den önemli bir çağrı geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulan meclis toplantısında üyelere bilgiler veren Başkan Örki, Denizli’deki arama kurtarma ekiplerine yönelik anlamlı bir davette bulundu. Türkiye’nin en büyük afetlerden birini yaşadığına dikkat çeken Başkan Örki, “Devletimiz tüm imkânları ile bölgede yer aldı. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak ilk andan itibaren PAKUT ekibimiz başta olmak üzere tüm imkanları seferber ettik. Ekibimiz Hatay’da canlar kurtardı. Bundan hareketle Aktepe Sosyal Tesisleri’ni ilimizdeki arama kurtarma ekiplerine açıyoruz. Burada gerekli olan tüm imkanlar mevcut. 24 saat güvenliğin olduğu, yaz kış uygun ortamın yer aldığı, toplantı salonlarından, eğitim ve spor salonlarına kadar her türlü imkanın olduğu Aktepe Sosyal Tesisleri’ni tüm arama kurtarma ekiplerinin emrine sunuyoruz. AFAD’a akredite olan tüm ekipler bizim Aktepe Sosyal Tesisleri’ndeki tüm imkanları kullanmaya davet ediyorum. Bu vesile ile Allah tüm afetlerinden milletimizi korusun” dedi.