Pamukkale Belediyesi’nin, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte ilçedeki 4-18 yaş aralığındaki gençlere ve kadınlara yönelik hem öğretici hem de yeteneklerini geliştirici birbirinden farklı 21 alanda açtığı kurslar dolu dolu geçiyor.

Pamukkale Belediyesi, her dönem açtığı kurslara farklı bir güzellik katmak adına her yıl “Yaz Kursları” açmaya devam ediyor. Okulların kapanmasıyla birlikte spor ve kültürel olmak üzere iki başlıkta 21 farklı alanda düzenlenen kurslara ilk ay itibariyle binlerce kişi katıldı. Yaz tatili döneminin başlamasıyla, özellikle gençlerin yaz tatillerini daha verimli geçirmesi amacıyla Pamukkale Belediyesi’nin her yaz düzenlediği yaz kursları bu yıl, 21 farklı alanda 4-18 yaş arası gençlere ve kadınlara hitap ediyor. Tüm ilçe halkının faydalanabilmesi adına 4 farklı noktada açılan kurslardan ilk ay itibariyle binlerce vatandaş yararlanmaya başladı. Geçtiğimiz yaz, ‘Yaz Spor Kursları’ başlığı altında 20’den fazla branşta açılan kurslara yaklaşık 5 bin genç katılarak, yaz tatillerini verimli geçirmişti.

Binlerce genç spor ve kültürel kurslarla buluşuyor

Pamukkale Belediyesi tarafından ilçenin 4 farklı noktasında, boks, karate, dart, güreş, judo, masa tenisi, futbol, jimnastik, tenis, robotik kodlama, geleneksel okçuluk, klasik okçuluk, gitar, ney, resim, satranç, zeka oyunları, işaret dili, halk oyunları, etkili ve hızlı okuma kursları ile kadınlara yönelik plates olmak üzere toplamda 21 alanda ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Aktepe Sosyal Tesisleri, Akvadi Futbol Sahası, Atatürk Caddesi ek hizmet binası ve İncilipınar Kurs Merkezi’nde gerçekleştirilen yaz kurslarına katılan kursiyerler hem öğreniyor, hem de kendilerini yetiştiriyor.

Bağlama kursuna katılan Neşe Yılmaz Aktürk, “Pamukkale Belediyesi’nin düzenlediği bağlama kursunda kursiyerim. Güzel bir eğitim ortamı var. 2 dönemdir bu kurslara katılıyorum. Birkaç türkü öğrenmiş durumdayım. Herkesi bu kurslara davet ediyorum. Pamukkale Belediyesi’ne de açmış olduğu kurslar için teşekkür ediyorum” dedi.

Eslem Nur Yerli de, “Buraya gelmekten hoşlanıyorum. Hızlı okuma kursunda kitap okuyorum. Farklı etkinlikler de yapıyoruz. Çok eğleniyorum ve öğreniyorum. Bu kursların açılmasından dolayı Pamukkale Belediyesine ve başkanımız Avni Örki’ye teşekkür ederim” diye konuştu.

8 yaşındaki Ceylin Gündem ise “Pamukkale Belediyesinin zeka oyunları kursuna geliyorum. Çok eğlenceli. Bugün luk-luk oynadık ve burada çok eğlendiğim için Pamukkale Belediyesine teşekkür ediyorum” diyerek arkadaşlarını kurslara katılmaya davet etti.

“Amacımıza ulaştığımızı görüyoruz”

Pamukkale’nin çok özel bir ilçe olduğuna vurgu yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her yaşa hitap eden kurslara vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden dolayı memnun olduklarını ifade etti. “Spor da eğitime dâhildir” diyen Başkan Örki, “Spor eğitim tamamlayıcısıdır. Bu bilinçle her dönem açtığımız ücretsiz kurslarımızı yaz döneminde özellikle gençlerimizi spora teşvik adına spor ağırlık veriyoruz. 4-18 yaş arası gençlerimize ve kadınlarımıza hitap eden yaz kurslarımıza ilgi oldukça yoğun. İlçemiz büyük bir ilçe, bu nedenle tüm vatandaşlarımızın ücretsiz kurslarımıza katılımına olanak sağlamak adına 4 farklı kurs merkezimizde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle, geçtiğimiz yıl yapımını tamamlayarak hizmete aldığımız Aktepe Sosyal Tesisleri’miz bölgemiz için büyük bir kazanç oldu. Tesisimiz bölgenin en modern spor alanlarına sahip. Robotik Kodlama Merkezimiz başta olmak üzere spor kurslarımıza burada devam ediyoruz. Antrenörlerimiz eşliğinde gençlerimiz sporda sevdikleri branşta kendilerini yetiştirme imkânı buluyor. Yaz kurslarımızla başlayıp, kış döneminde de okullarından arta kalan zamanda bizim kurslarımızda devam etmek isteyen kursiyerlerimizde var. Vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Bu olumlu dönüşler de bizler için mutluluk verici. Amacımıza ulaştığımızı görüyoruz. Hedefimiz, ilk günden bu yana söylediğimiz gibi daha da güzel bir Pamukkale için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.