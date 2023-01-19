DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Belediyesi, ilçede bulunan parklarda yaptığı çalışmaların yanında yeni park alanları da oluşturdu. İlçede 2022 yılına girerken 559 parkın yer aldığı bu sayı 2023’e girerken 579’a yükseldi.

DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Belediyesi, ilçede bulunan parklarda yaptığı çalışmaların yanında yeni park alanları da oluşturdu. İlçede 2022 yılına girerken 559 parkın yer aldığı bu sayı 2023’e girerken 579’a yükseldi.

Pamukkale Belediyesi, ilçede bulunan park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor. 2022 yılına girerken 559 parkın yer aldığı Pamukkale’de, bu sayı 2023’e girerken 579’a yükseldi. 1 milyon 427 bin 559 metrekarelik yeşil alanın bulunduğu ilçeye Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yaklaşık 40 bin metrekarelik yeşil alan daha kazandırıldı. 2022 yılında 20 yeni park halkın hizmetine sunulurken, 16 parkta ise oyun grubu yenilenmesi gerçekleştirildi. 9 yeni parka spor aletleri montajı yapılırken, 12 parktaki spor aletleri ise yenilendi. İlçe genelindeki 61 mahallede yer alan 30 parkta 3 bin 610 metre bordur ve 8 bin 539 metre taş döşeme çalışması yapılarak parklar vatandaşların kullanımına sunuldu. İhtiyaç olan 25 parkta ise peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi. Aktepe mahallesinde bulunan Kurudere mevkiinde yaklaşık 100 bin metrekarelik alana yapılan park ve ağaçlandırma çalışması, yapılan çalışmalardan ön plana çıkan proje oldu. Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında da ilçede yaşayan vatandaşların kullanımına sunulmak için yeni park alanları oluşturmaya devam edecek.

“Halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, halkın mutluluğu için gereken ne varsa yaptıklarını ifade ederek, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Pamukkale’yi ‘Mutlu İnsanların Kenti’ yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizdeki yeşil alan ve parkların sayısını artırıyoruz. Halkımızın iyi vakit geçirebilecekleri parklarda oyun grupları ve spor aletleri ile donatıyoruz. Mümkün olan her alana park yapmak için yoğun çaba harcıyoruz. Pamukkale’mizde park sayısını 579’a çıkarırken, yeşil alan miktarımız 1,5 milyon metrekareye yaklaştı. 2023 yılında da bu rakamları artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.