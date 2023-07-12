Pamukkale Belediyesi tarafından yürütülen ‘Pamuk Eller Üretiyor’ projesinde eğitimler başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki “Pınarkent Mahallemizdeki metruk belediye binasını kadınlarımızın üretime kazandırılması noktasında mahalle konağı mantığının daha da ötesinde bir kültür, gelişim merkezi haline dönüştürüyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile Pamukkale’de yaşayan dezavantajlı kadınların mesleki bilgi ve becerisini arttırarak, istihdam edilebilirliğini yükseltmek hedefiyle hayata geçecek olan “Pamuk Eller Üretiyor” projesinin eğitimleri başladı. Pamukkale ilçesinde geleneksel yöntemler ile tarımsal üretim yapan dezavantajlı kadınların ürettikleri ürünlerine katma değer kazandırılması amacıyla başlatılan Pamuk Eller Üretiyor projesiyle 60 kadına destek sağlanacak. Proje çerçevesinde, eğitimler Pamukkale Kent Konseyi ve Pamukkale Belediyesi Fikir Üretim Merkezinde başladı. Eğitimler tamamen ücretsiz olmakla birlikte, kadınlar eğitimde iken çocukları kreşte ve etüt odasında vakit geçirebiliyorlar.

“Kadınlarımıza yönelik en özel ve en büyük projelerden biri olacak”

“Pamuk Eller Projemiz gerçekten çok önemli. Kadınlarımıza yönelik hayata geçirilen, geçirilecek en özel ve en büyük projelerden olacak” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pınarkent mahallesinde atıl durumda olan Pamukkale Belediyemize ait eski belediye binasının alt yapı çalışmaları yapılarak, bir endüstriyel mutfak ve paketleme tesisi kurarak ve Pamukkale Kadın Üretim Merkezi PAKÜM oluşturuyoruz. Bu merkezde kadınlarımızın eğitimler alacak. Sonrasında bir kadın kooperatifi oluşturulacak. Pamukkale Belediyesi olarak üretilen ürünlerin satışı kısmında da kadın katılımcılarımızın destekçisi olacağız. Pınarkentte ki bu merkezimiz mini bir kültür merkezi olarak bölge halkımıza hizmet edecek. Ancak en önemli noktası Pamuk Eller Projemizi burada yürüteceğiz. Burada, Pamukkale Kadın Üretim Merkezi PAKÜM oluşturacağız. Projemize dahil olan kadınlarımızla birlikte güzel bir yola çıktık. Pamukkale Kent Konseyi ve Pamukkale Belediyesi Fikir Üretim Merkezinde eğitimlerimizin ilk programına başladık. Eğitimlerimizin ikinci aşamasında Pınarkentte kurulan merkezimizde endüstriyel mutfak ve uygulama eğitimlerine geçiş yapacağız. Projemize inanarak eğitimlerimize katılan kadınlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kadınlar projeden umutlu

Pamukkale Belediyesi önderliğinde yürütülen ‘Pamuk Eller Üretiyor’ projesi çerçevesinde eğitimlere katılan kadınlar, projeden çok umutlu. Eğitimlere katılan kadın katılımcılar, öncelikle eğitimlerin ücretsiz olması ve eğitim alanında çocukları için kreş ve etüt alanının bulunmasından dolayı Pamukkale Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Eğitimlere katılan kadınlardan Beyhan Akbaş, “Emekli olduktan sonra organik tarımla uğraşmak istiyorum. Küçük bir bahçem var orada zeytin üretimi yapıyorum. Hedefim zeytin üretiminde kendi markamla, kendi pazarımı oluşturmak. Bu hedefle bu projeye katıldım. Eğitimin daha başındayız. Buradaki en büyük avantaj bana göre kooperatifçilik anlayışı. Emekli olduktan sonra hayatın devam ettiğini, başarı öykülerinin bitmeyeceğini göstermek için katıldım. Desteklerinden dolayı Pamukkale Belediyesine ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

Gölemez’den katılan Emine Taban, çiftçilikle uğraştıklarını ve nar suyu ile nar ekşisi yaptıklarını söyledi. Taban, “Pamukkale Belediyesi’nin böyle güzel bir imkan sunduğunu öğrendim. Kooperatif kurulması amacıyla verilen bu eğitimlerde kendimizi geliştirmek için geldim. Proje çok güzel bir proje inşallah sonuçlarını da çok güzel göreceğiz. Geleneksel yöntemlerle kendimiz bir şeyler üretiyoruz. Çalışmalarımıza bilimsel olarak katkıda bulunması amacıyla bu projeye dahil oldum. Pamukkale Belediyesine bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu. İki kız çocuk annesi Saniye Tarakçı, eğitimlere kızlarıyla birlikte katıldığını belirterek, “Projedeki eğitimler tamamen ücretsiz olmakla birlikte burada kreş ve etüt odası da var. Küçük kızım ben eğitimdeyken kreşte, büyük kızımda etüt de ders çalışıyor. Buradaki eğitimlerde ürünleri nasıl işleyeceğimizi, makinalardan nasıl geçeceğini, nasıl yetiştirmemiz gerektiğini, nasıl tarım ilaçları kullanmamız gerektiğini hepsini bir bir öğretiyorlar. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye, muhtarımız Özlem hanıma çok teşekkür ederim” dedi.

Sabriye Avcı’da, eğitimler sayesinde daha şuurlu bir üretici olacağını ifade ederek, Pamukkale Belediyesi’ne teşekkür etti. Pamuk Eller Projesi çerçevesinde, E-Ticaret/ Pazarlama Yöntemleri, Sosyal Medya Okuryazarlığı, Kurumsal Kimlik Oluşturma, Organik tarım, Ekolojik tarım, iyi tarım, Gastronomi ve mutfak sanatları, Gıda özelinde iş geliştirme, Yeni Nesil Ürün Geliştirme Becerileri, Hijyen ve sanitasyon, Biyosidal ürün, İş Sağlığı ve Güvenliği, Girişimcilik Markası Oluşturma, Yüksek Katma Değerli Ürün Reçetesi Oluşturma, Üretim Varyatlı Ürün Reçetesi Oluşturma, Gıda Girişimciliği ve Kooperatifçilik konularında eğitimler veriliyor. Program, Pınarkentte kurulan merkezde endüstriyel mutfak ve uygulama eğitimleri ile devam edilecek.