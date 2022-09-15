Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte ilçe genelindeki okullarda kantin denetimlerine başladı.

Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte ilçe genelindeki okullarda kantin denetimlerine başladı.

Pamukkale Belediyesi Zabıta Ekipleri, Pamukkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan tüm okullarda kantin denetimlerine başladı. Pamukkale Zabıta ekipleri kantinlerin temizlik şartlarına, ürün fiyat etiketlerine, gıda ürünlerinin ve yangın söndürme cihazlarının son kullanım tarihlerine, hijyen sertifikalarına, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına kadar kurallara uyulup uyulmadığı detaylı bir şekilde inceleniyor.

“Çocuklarımızın sağlığı çok önemli”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, belediye zabıta ekiplerinin okul kantini denetimleri çerçevesinde bu yerlerin daha hijyenik ve sağlıklı olması için denetim gerçekleştirdiğini belirtti. “İlçe genelinde halk sağlığımız önceliklerimiz arasında” diyen Başkan Örki, “Çocuklarımızın eğitim yuvaları olan okullarımızdaki kantinlerimiz de eğitim döneminin başlamasıyla denetimlerimizi artırdık. En değerlimiz olan çocuklarımızın eğitim yuvalarında bulunan okul kantinlerinde gıda ürünlerinin saklanma koşulları, son tüketim tarihleri, hijyen koşulları, fiziki koşullardan çalışma ruhsatlarına kadar detaylı denetlemelerimize başladık. En kısa sürede tüm okullarımızda kantinlerimizin denetimlerini tamamlayacağız. Tabi bu denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek. Hem öğretmenlerimizin hem de öğrenci velilerimiz okul kantinleri konusunda içleri rahat olsun. Öğrencilerimizin de aldıkları gıda ürünlerinin son tüketim tarihlerine ve uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediğine dikkat etmelerini istiyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak, bizler üzerimize düşen görevi yerine getirerek, denetimlerimizi ara vermeksizin sürdüreceğiz” dedi.