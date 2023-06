Pamukkale Belediyesi Dokuzkavaklar mahallesindeki üstyapı çalışmalarını Şehit İsa Özmen caddesindeki son çalışmalar ile tamamladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemiz genelinde başlattığımız üstyapı atağında mahallelerimizi bir bir tozdan, çamurdan kurtarıyoruz” dedi.

Pamukkale ilçesinin en önemli öncelikleri arasında olan üstyapı problemlerini tek tek her mahallede çözen Pamukkale Belediyesi, Dokuzkavaklar mahallesinde deki çalışmaları tamamlıyor. Dokuzkavaklar’daki son çalışmaları yerinde takip eden Başkan Örki,” Pamukkale ilçemizin her bir köşesini aynı güzelliğe, ferahlığa kavuşturabilmek adına mahallelerimizde bir bir üstyapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Pamukkale ilçemizin nüfus yoğunluğu yüksek mahallelerinden Dokuzkavaklar mahallesinde de sona geldik. Şehit İsa Özmen caddesinde ve yan sokaklarında gerçekleştirdiğimiz son çalışmalar ile Dokuzkavaklar mahallemizdeki üstyapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Böylelikle 66 milyon TL’lik yatırımla Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden biri olan Dokuzkavaklar ve Anafartalar Mahallesi üstyapı çalışmalarımızı bitiriyoruz. Toplamda 420 bin metrekarelik alanda sıcak asfalt, kaldırım kilit parke taşı, yollarımızdaki kilit taşı ve beton bordür çalışmalarının her birisi bugün itibariyle bitmiş olacak. Gerçekleştirdiğimiz bu büyük çalışma vatandaşlarımıza, ilçemize hayırlı olsun” dedi.

“Şehit İsa Özmen Caddesi’ndeki çalışmalar ile tamamlanıyor”

Pamukkale Belediyesi tarafından mahallelerine çok güzel bir yatırım yapıldığını ifade eden Dokuzkavaklar Mahalle Muhtarı İlyas Yolcu, “İlk yıldan itibaren altyapı, üstyapı çalışmalarıyla birlikte mahallemizde çok güzel çalışmalar oldu. Ülkemizde yaşanan pandemi ve doğal afetlere rağmen hızlı bir şekilde çalışmalar tamamlandı. Hayırlısıyla altyapımız bitti, üstyapımız da Şehit İsa Özmen Caddesi’ndeki çalışmalar ile tamamlanıyor. Bu önemli caddemiz yapılan çalışmalarla çok güzel oldu. Altyapı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve üstyapı için de Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’den Allah razı olsun" dedi.