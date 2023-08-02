Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi, bölgenin en modern Alzheimer merkezi olarak koca çınarları ağırlamaya devam ediyor. Her hafta farklı etkinlikle hasta ve hasta yakınlarının motivasyonu yüksek tutulurken, bu haftaki etkinliğe Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de katıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin seçim vaatlerinden olan ve bu yılın Mayıs ayının başında hizmete sunulan Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Merkez, zihinsel ve psiko-motor aktiviteler, fiziksel egzersizler, kuşaklararası iletişim, kültür-sanat, müzik ve ritim aktiviteleri, özel gün aktiviteleri, bahçe uğraşları, paylaşım saatinin yanı sıra her hafta farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle merkeze gelen koca çınarların motivasyonunun yükseltilmesi amacıyla düzenlenen etkinliklere hasta yakınları da davet ediliyor. Alzheimer hastalığı nedeniyle sosyalleşmenin zor olduğu bu süreçte, bu tür etkinliklerle koca çınarların sosyalleşmesinin artırılması hedefleniyor. Merkezde bu kez sıra gecesi konseptinde etkinlik düzenlendi.

Sıra gecesi etkinliğine Başkan Örki’de katıldı

Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ile en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, merkezdeki çalışmaları yakında takip ederek, koca çınarları sık sık ziyaret ediyor. Alzheimer merkezindeki, etkinliklere katılmaya da gayret gösteren Başkan Örki, merkezin bu haftaki etkinliği olan sıra gecesine katıldı.

"Koca çınarlarımızla bir araya gelmek için çok güzel bir bahane oldu"

Etkinlikte koca çınarlarla tek tek ilgilenerek, onlarla sohbet eden Başkan Örki, “Farklı, özel mimarisi ile dikkat çeken Alzheimer merkezimiz gerçekten hayalini kurduğumuzdan daha da güzel oldu. Amacına uygun bir merkez olarak hizmet veriyor. Bu da bizleri hem gururlandırıyor hem de mutlu ediyor. Koca çınarlarımız, evlerinden her gün alınarak, yine yakınlarına bizzat teslim ediliyor. Merkezimizde sosyal hizmet uzmanı, hemşire, paramedik ilk ve acil yardım uzmanı, psikolog, sosyolog, fizyoterapist, ergoterapist, diyetisyen, el sanatları öğretmeni, müzik öğretmeni, spor öğretmeni eşliğinde zihinsel aktiviteler, psiko-motor aktiviteler, fiziksel egzersizler, kuşaklararası iletişim aktiviteleri, kültür sanat aktiviteleri, müzik ritim aktiviteleri, özel gün aktiviteleri, bahçe uğraşları, paylaşım saati aktiviteleri gerçekleştiriliyor. Bugün de sıra gecesi etkinliğimize katıldık. Koca çınarlarımızla bir araya gelmek için çok güzel bir bahane oldu. Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Bu değerlerimize sahip çıkmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da gayretlerimiz sürecektir” dedi.