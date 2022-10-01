Singapurlu Chain Vai Foong, beyaz cennet Pamukkale’deki turistik ziyareti esnasında travertenlerde yürürken ayağı kayması sonucu düşüp kalçasını kırdı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde yapılan başarılı operasyon sonucu turist sağlığına kavuştu.

Singapurlu Chain Vai Foong, beyaz cennet Pamukkale’deki turistik ziyareti esnasında travertenlerde yürürken ayağı kayması sonucu düşüp kalçasını kırdı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde yapılan başarılı operasyon sonucu turist sağlığına kavuştu.

Singapur’da yaşayan 59 yaşındaki Chain Vai Foong, eşi ile beraber Pamukkale’ye tatil yapmak için geldi. Beyaz Cennet Pamukkale’nin travertenlerinde yürüyüş yapan Foong, dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. Acılar içinde kalan Chain Vai Foong’a eşi ilk müdahalede bulunduktan sonra sağlık görevlilerinin gelmesini bekledi. Kontrollü bir şekilde sedyeye alınan Foong, özel ambulansla Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji hekimlerinden Op. Dr. Arif Süleyman Hatay tarafından tedavisine başlanılan turistin, yapılan radyolojik görüntülemeler sonrasında kalçasında kırık olduğu saptandı. Yapılan tetkikler doğrultusunda uygulanacak tedavi yöntemi belirlenen Singapurlu turist, Cerrahi Hastanesi’nin uzman ekibi tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın sonrasında 5 gün daha hastanede misafir edilen turist, azmiyle zor günleri geride bırakarak yürümeye başladı.

Kilometrelerce yol geldiği Pamukkale’de talihsiz olayı yaşayarak kalçasını kıran Foong, hastaneden aldığı hizmetten çok memnun kaldığını, Op. Dr. Hatay ve ekibine, kendileriyle hassas bir şekilde ilgilenip yardımcı olduklarını belirterek teşekkürlerini iletti.