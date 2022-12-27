Denizli’de Pamukkale Belediyesi, ilçede sıfır atık konusunda önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Son olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü kuran Pamukkale Belediyesi, ilçede geri dönüşen tüm atıkları ayrı ayrı topluyor.

Denizli’de Pamukkale Belediyesi, ilçede sıfır atık konusunda önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Son olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü kuran Pamukkale Belediyesi, ilçede geri dönüşen tüm atıkları ayrı ayrı topluyor.

İlçede çevre konusunda çalışmalar yapan Pamukkale Belediyesi, sıfır atık için önemli bir hamle daha yaptı. Pamukkale Belediyesi’nde bu yılın Mayıs ayında yönetmelik gereği İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kuruldu. Daha önce Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar yeni müdürlük tarafından yürütülmeye başladı. İklim değişimi konusunda hassasiyet gösterilen çalışmalar çerçevesinde ilçe genelinde ambalaj atık, atık pil, bitkisel atık yağ, atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, atık cam, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık ilaçlar ayrı ayrı toplanıyor. Pamukkale ilçesinde 28 noktada yer alan mobil atık getirme merkezinin yanında Atık getirme Merkezi de kuruldu. Pamukkale Belediyesi Atık Getirme Merkezi Kayıhan Mahallesi 2047 sokakta bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde hizmet vermeye başladı. Bu tesisle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Pamukkale Belediyesi’ne Sıfır Atık Belgesi verildi.

Atıklar ayrıştırılıyor

Pamukkale Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde vatandaşların getirdiği geri dönüşebilir atıklar ayrı ayrı toplanarak, iklim değişikliğine destek sağlanıyor. Atık Getirme Merkezinde geri kazanılabilir atıklar için mavi, diğer atıklar için koyu gri, biyobozunur (mutfak atıkları) atıklar için kahverengi, cam atıklar için yeşil, plastik atıklar için sarı, metal atıklar için gri, kağıt atıklar için mavi, kompozit atıklar için turkuaz, bitkisel atık yağ için koyu mavi, atık ilaçlar için beyaz, tekstil atıkları için pembe, atık elektrikli ve elektronik eşyalar için mor renk kullanılıyor. Ayrıca ilçe genelinde bulunan 28 adet mobil atık getirme merkezleri de vatandaşların atıklarını ayrıştırabildiği noktalar oluyor.

Çevre çok önemli

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ülkemizde son dönemde iklim değişikliği ve çevre konusunda oluşan hassasiyete Pamukkale Belediyesi olarak destek verdiklerini ifade ederek, “Mevzuat gereği Mayıs ayında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü kurduk. Artık bu konuda müdürlüğümüz çalışmaları yönetiyor. İlçemizde geri dönüşüm konusunda önemli çalışmalarımız var. 28 noktada mobil atık getirme merkezimiz bulunurken, Kayıhan Mahallesi’ndeki şantiyemizin içinde Atık Getirme Merkezi kurduk. İlçemizde geri dönüşebilen tüm atıkları ayrıştırmak en önemli hedefimiz. Bunu için halkımızın bilinçlendirilmesi başta olmak üzere üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Amacımız geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir ilçe bırakmak. Vatandaşlarımızın da bu konuda bize destek olmasını bekliyoruz” dedi.