Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin seçim öncesi vaatlerinden biri olan Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi tamamlanmasında sona yaklaşıldı. Başkan Örki, “Nasip olursa bu yılın sonu itibariyle bu güzel projemiz halkımızın hizmetinde olacak” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin seçim öncesi vaatlerinden biri olan Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi tamamlanmasında sona yaklaşıldı. Başkan Örki, “Nasip olursa bu yılın sonu itibariyle bu güzel projemiz halkımızın hizmetinde olacak” dedi.

Pamukkale Belediyesi bir proje de daha sona yaklaştı. Pamukkale Belediyesi ilçe genelinde rutin hizmetlerine devam ederken, Pamukkale’nin geleceğine yön verecek projeleri de hayata geçirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde temeli atılan ve hem Denizli hem de Pamukkale ilçesi için ayrı bir değer taşıyacak Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmalar hızla ilerliyor.

“Projemizin sonuna yaklaştık”

Kervansaray Mahallesi, Barbaros ve Alparslan Caddelerinin kesiştiği parkta inşaatı devam merkezde incelemelerde bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çalışmaların bu yılın sonu itibariyle tamamlanacağının müjdesini verdi. “Çok önemsediğimiz, çok benimsediğimiz, kalbimizin atışlarını çok farklı şekilde hissettiğimiz bir hizmetimizin çok şükür ki sonuna doğru yaklaşmış bulunmaktayız” diyen Başkan Örki, “Burada yaşlılarımız büyüklerimiz için bir cennet köşesi hayal etmiştik. Cennet köşemizin hızla yükseldiğini görmek açıkçası beni çok mutlu etti. Burada gelecek olan o yaşlılarımızın mutluluğunu huzurunu hayal ediyorum. Onların burada, hayatlarının yaşlılık vakitlerini güzel geçirdiklerini hayal ediyorum. Bu hayallerimize de yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Nasip olursa bu yılın sonu itibariyle buradaki bu güzel hizmetimiz faaliyete başlayacak. Bugün de gerekli inceleme ve denetlemelerimizi yaptık. Arkadaşlarımız hummalı bir şekilde çalışıyor, alın terlerini döküyorlar. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız bir şekilde bu sürecimizi de tamamlarız. Bu vesileyle bizimle iş birliği gerçekleştiren hayırseverlerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Merkezimiz, memleketimize Denizli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.