Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu bir haftaya yaydı. Pamukkaleli çocuklar bayram coşkusunu Lunapark ve Seyir Tepesi’nde doyasıya yaşıyor.

Pamukkale Belediyesi’nin geleneksel hale gelen 23 Nisan lunapark eğlenceleri bu yıl da sürdürülüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu yıl ki 23 Nisan eğlencelerine Seyir Tepesi’ni de ilave ederek, bayram coşkusunu bir haftaya yaydıklarını belirtti. İlçede bulunan ilk okullardaki tüm öğrencilere dağıtılan biletlerin geçerli olduğu lunapark eğlenceleri Yılmazlar Lunapark’ta gerçekleşiyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çocuklarla bir araya gelerek, onların bayram eğlencelerine eşlik etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilçe genelindeki ilkokullarda okuyan öğrencilere lunapark bileti hediye ettiklerini söyleyerek, “Pamukkale’de çocuklarımızın yüzü bugünlerde ayrı bir gülüyor. Onların mutluluklarının zirvelerde olduğunu görüyoruz. Şu anda ilçe sınırlarımız içerisindeki bütün ilkokullarımıza biz lunapark biletlerimizi dağıttık. Biz istedik ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı sadece bir gün kutlanan bir bayram olmasın bir haftaya yayılan bir bayram olsun ve Denizli Pamukkale ilçesindeki çocuklarımızın hatıralarında çok daha güzel bir yer edinmiş olsun. Amacımız ve gayemiz daha mutlu daha huzurlu daha enerjik daha heyecanlı bir nesile sahip olmak. Bugüne kadar biz bu faaliyetimizi her sene sürdürdük. Artık bu yıldan itibaren bir haftaya yaymaya başladık bu çocuk şenliğimizi. Bu çocuk şenliğimiz için onbinlerce bilet dağıttık. Bu biletlerimizle çocuklarımız Cuma gününe kadar gönüllerince eğlenebilirler. Sadece çocuklarımız eğlenmiyor, velilerimizin de yüzünün güldüğünü görmek bizleri ayrıca çok çok mutlu ediyor. Bununla birlikte eş zamanlı olarak Seyir tepemizde de Pazartesi’den Çarşamba gününe kadar süren bir etkinliğimiz vardı. Öğrencilerimiz Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi’nde dağ kızağı, zipline, macera parkuru ve diğer oyun gruplarımızı ücretsiz bir şekilde kullanabildiler. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım” dedi.

Depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi

Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda Gençlik Vadisi bölümündeki dağ kızağı, zipline ve macera parkuru Pazartesi’den Çarşamba gününe kadar bayram hediyesi olarak ücretsiz olarak sunuldu. Pamukkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bayram coşkusu Seyir Tepesi’nde de devam etti. Pamukkaleli çocuklar ve gençlerin eğlence merkezlerinden olan Seyir Tepesi, 23 Nisan bayram coşkusunda, depremzede çocukları ve aileleri ağırladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenerek, Denizli’ye gelen depremzede aileleri, çocuklarıyla birlikte Seyir Tepesi’nde ağırladıklarını söyledi. Başkan Örki, “Büyük depremden sonra ilçemize gelerek yurtlarda kalan depremzede misafirlerimizin çocuklarını Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda ağırladık. Çocuklarımız aileleriyle farklı bir gün geçirdi. Her daim yanlarındayız” dedi.