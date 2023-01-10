Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2023 yılının ilk iş yeri açma ruhsatını bizzat teslim etti. Başkan Örki, “2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da ilçemizde yeni işyerlerinin açıldığı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2023 yılının ilk iş yeri açma ruhsatını bizzat teslim etti. Başkan Örki, “2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da ilçemizde yeni işyerlerinin açıldığı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Pamukkale Belediyesi ruhsatları elden teslim etmeye 2023 yılında da devam ediyor. Yeni yılın ilk iş yeri açma ruhsatı Kınıklı Mahallesinde faaliyetine başlayan bir lokantaya verildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki işletmeyi ziyaret ederek yılın ilk ruhsatını işletmeci Emin Yörük’e teslim etti. Her zamanki adetimizi, mutluluk ve huzurla devam ettiriyoruz diyen Başkan Örki, “2023 yılının ilk ruhsatını bizzat ellerimle teslim etmeyi arzu etmiştim, bu da nasip oldu. İlçemizin Kınıklı Mahallesinde gıda üzerine faaliyet gösterecek olan işletmemiz, 2023/1 numaralı ruhsat sahibi olmuş oldu. Bu yeni yılda ilk imzaladığımız ruhsat. İnşallah 2023 yılında nice yeni ruhsatların imzalanmasına da vesile olsun. İnşallah buradaki ve yeni açılacak olan bütün iş yerlerine de hayırlısıyla bol kazançlar temenni ediyorum. 2022 yılında hamdolsun Pamukkale’miz açısından dolu dolu geçen bir yıl oldu, özellikle ruhsatlar açısından başarılı bir dönem oldu. Zorlu süreçleri yaşadığımız bu dönemde Pamukkale’mizin hiç durmadan, istihdam üretmeye devam ettiğini gördük. 2022 yılında 720 civarında yeni iş yeri açıldı. İnşallah bu sayının 2023 yılında çok daha fazla artacağına ben yürekten inanıyorum. Bu vesile ile tüm girişimcilere, iş insanlarına yürekten başarılar diliyorum. Ruhsatlandırma faaliyetlerinde gayret gösteren değerli personellerime de teşekkür ediyorum” dedi.