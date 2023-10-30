Pamukkale Belediyesi Cumhuriyetimizin 100.yıl kutlamaları çerçevesinde birçok farklı alanda spor etkinlikleri düzenledi.

Pamukkale Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100.yılına yakışır etkinliklerle 7’den 70’e tüm Pamukkale’ye, Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşattı. Pamukkale Belediyesi, Cumhuriyetin 100.yılını iki haftaya yayılan çeşitli etkinliklerle kutladı. Pamukkale Belediye Tiyatrosu’nun “İşgalden Cumhuriyet’e” adlı oyunu 8 seans gösterim yaparak, tüm Denizli’ye cumhuriyet heyecanı yaşattı. Ardından Türk Yıldızları Pamukkale semalarında nefes kesen gösteriler düzenledi. Pamukkale Belediyesi tüm muhteşem etkinliklerle birlikte sporun birçok farklı alanında spor turnuvaları, kortejler düzenledi. Güreşten, satranca, bisiklet turundan motosiklet kortejine kadar gençlere yönelik bir çok etkinlikle Pamukkale’de Cumhuriyet coşkusuna sporla damga vurdu.

Cumhuriyetimizin 100. yılı güreş turnuvası

Pamukkale Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği Cumhuriyetimizin 100. Yılı Güreş Turnuvası Stad Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarla tamamlandı. Minderde farklı sıkletlerde 154 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, Pamukkale Belediyespor Güreş Takımı 7 altın, 9 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 21 madalya alıp, 250 puan toplayarak şampiyon oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, güreş müsabakalarına katılan sporcularla bir araya geldi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası

Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası’nda 100 yılın hamleleri atıldı. Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Pamukkale Satranç Salonu’nda 7-14 yaş arası 305 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada, yaş gruplarına göre derecelendirme yapıldı. 13-14 yaş arası kategorisinde Ali Kaan Genç, 11-12 yaş kategorisinde Mehmet Emir Avcı, 10 yaş kategorisinde Uras Erbay, 9 yaş Efe Sayın, 8 yaş Yusuf Emir Gümüş ve 7 yaşta Çağın Bayman şampiyonluk elde ettiler. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Satranç Turnuvasında gençleri yalnız bırakmayarak, gençlerin ilk hamlelerine şahitlik etti. Başkan Örki, “Gençlerimiz geleceğimiz, umudumuz. Bugün burada birbirinden değerli, gözleri ışıl ışıl parlayan gençlerimiz satrançtaki hamlelerini atarken biliyoruz ki, 100 yılın hamlesini atıyorlar. Onlarla birlikte bu Cumhuriyet ilelebet yaşayacak” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100.yıl özel korteji

Pamukkale Belediyesi tarafından her yıl Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen motosiklet korteji 100.yıl da daha da coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Pamukkale Belediyesi’nin organizasyonu ve Denizli Motosiklet Derneği ile Turkuaz Otomotiv işbirliği ile düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100.yıl Özel Korteji, Üçler Bulvarı’ndan, Adalet Parkı, Koşu Yolu, Bayramyeri, Çınar Meydanı, Kampüs, Pamukkale rotasında ilerleyerek, tüm Denizlilere Cumhuriyet coşkusu yaşattı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Cumhuriyet kortejine katılan tüm motosiklet tutkunlarına teşekkür ederek, “Denizli’mize, hem motosiklet sevdasıyla Cumhuriyet sevdamızı bir arada yaşattığınız için teşekkür ederiz” dedi.

Pamukkale Belediyespordan 100.yıl madalyaları

Pamukkale Belediyespor Kulübü hem bocce, hem de Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 100.yılda sevinç yaşattı. 25-28 Ekim’de Antalya’da düzenlenen ve 52 kadın takımının katıldığı 14. Kemer UIuslararası Bocce Petank Turnuvası’nda Pamukkale Belediyespor sporcularından Şükran Yeşil ve Güner Dursun 2. olarak gümüş madalya kazandılar. Aynı zamanda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Isparta’da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbolu 100.Yıl turnuvasında Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı şampiyon oldu. Kadınlar 2. Lig’de yer alan Pamukkale Belediye Denizli Uğur Okulları Kadın Voleybol Takımı da konuk ettiği Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Voleybol Takımı’nı maçta yalnız bırakmayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Cumhuriyetimizin 100.yılına yakışır dereceler elde eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde giden gençlerimiz, sporcularımız başarı grafiklerini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Her birini yürekten kutluyor. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.