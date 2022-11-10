Pamukkale Belediyesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yılında ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Fotoğraf Sergisi’ açtı.

Pamukkale Belediyesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yılında ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Fotoğraf Sergisi’ açtı.

Pamukkale Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıl dönümünde özel bir sergi organize etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün birbirinden güzel fotoğraflarının yer aldığı ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Fotoğraf Sergisi’ vatandaşların beğenisine sunuldu. Çamlık Caddesi’nde açılan sergide Atatürk’ün çeşitli zamanlarda çekilen fotoğrafları yer aldı. Vatandaşlar gün boyu açık kalan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı sergiyi büyük bir özlemle gezdi.

Vatandaşlardan sergiye tam not

Pamukkale Belediyesinin açtığı “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Fotoğraf Sergisi”ni gezen vatandaşlar duygularını dile getirdi. Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Halil Honuz, “Pamukkale Belediyesi burada bir sergi açmış. Atatürk’ün fotoğrafları ile birlikte onu daha iyi anabiliyoruz. Pamukkale Belediyesine bu sergi için çok teşekkür ederim” derken, Ufuk Kolçak ise “Ulu Önder Atatürk bizim için çok önemli. Onu 84. yıl dönümünde saygıyla ve özlemle anıyoruz. Pamukkale Belediyesine açtığı bu önemli sergi için de teşekkür ediyorum” diye konuştu.