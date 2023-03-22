Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, pide, ekmek gibi unlu mamul üretimi ve satışı yapan işletmelerin denetimlerine Ramazan öncesi hız verdiklerini, mübarek ay boyunca denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Pamukkale ilçe genelinde halk sağlığını her zaman ön planda tutan Pamukkale Belediyesi fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerine yönelik periyodik denetimlerine Ramazan ayı öncesinde denetimlerini daha da sıklaştırdı. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerinde imalatın kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Zabıta ekipleri, işletmelerin ruhsat gibi evrak prosedürlerinin uygunluğunu kontrol ederken, en önemli olarak hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını inceliyor. Pamukkale Belediyesi denetim ekipleri, işletmelerde çalışan personellerin eldiven, maske, bere takıp takmadıklarına, ürünlerin gramajlarına, satış fiyatlarına kadar her konuda gerekli denetimleri gerçekleştirerek ilçede halk sağlığını korumak adına denetimlerini sürdürüyorlar. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede halk sağlığını korumak adına yapılan denetimlerini Ramazan ayı boyunca ve bayramda da devam ettirecek. Yapılan denetimlerde ruhsatı olmayan işletmeler mühürlenirken, eksikliği olan yerlere de gerekli uyarılar yapılıp, uygunsuzluklar olursa para cezası da kesilebiliyor.

“Halkımızın sağlığı önceliklerimizden”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe halkının sağlığının öncelikleri arasından olduğunu ifade ederek, “Belediyemizin denetim ekipleri, ilçe halkımızın sağlığını korumak adına yıl boyunca gerekli denetimleri düzenli aralıklarla sürdürüyor. Bu denetimlerimizi Ramazan ayı öncesinde ve mübarek ay içerisinde daha da sıklaştırıyoruz. Sağlıksız üretim ve satış yapan, kuralları ihlal eden işletmelere asla izin verilmiyor ve yasal işlemler yapılıyor. Halk sağlığımız önceliklerimiz arasında. Öyle olmaya da devam edecek” dedi.