Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde 24-25 Şubat 2023 tarihlerinde Denizli’de gerçekleştirilecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2023’ün lansman toplantısı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay başkanlığında Ege Bölgesi üniversitelerinin rektörleri ve kariyer merkezleri müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde 24-25 Şubat 2023 tarihlerinde Denizli’de gerçekleştirilecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2023’ün lansman toplantısı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay başkanlığında Ege Bölgesi üniversitelerinin rektörleri ve kariyer merkezleri müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıya Doç. Dr. Salim Atay ile Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere 15 paydaş üniversitenin rektörleri, rektör yardımcıları ve kariyer merkezi müdürleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak Pamukkale Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Ulaş Koyuncuoğlu Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak EGEKAF’23 için yürütülen hazırlıklar ve çalışmalarla ilgili genel bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Sunumun ardından konuşan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Öncelikle Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nın bu yıl Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasını sağlayan T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanımız Doç. Dr. Salim Atay Bey’e huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. EGEKAF’23’ün 15 paydaş üniversitesinden burada bulunan Değerli Rektör Hocalarımıza, Rektör Yardımcılarımıza ve Kariyer Merkezleri Müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Pamukkale Üniversitesi 30. yılını geçtiğimiz sene tamamlamış bir üniversitedir. Meşakkatli geçen 30 yılda çeşitli zorlukları aşarak bugünlere kadar gelmiş Üniversitemiz geldiği noktada şehirle üniversiteyi buluşturan misyon ve vizyonu ile yoluna devam etmektedir. Öyle bir şehirde yaşıyoruz ki Denizli, ihracatta 8. sırada olan bir şehir, 24 saat çalışan bir şehir, sanayisi, tarımı olan bir şehir. İki buçuk yıldır rektörlüğünü yürüttüğüm Üniversitemiz ile Denizli’de iki soru sorulmasını istiyorum: Şehir üniversiteden ne istiyor? Üniversite şehirden ne istiyor? Bu iki soru ile önemli bir yol kat ettiğimize inanıyorum ki Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nın Denizli ev sahipliğinde yapılıyor olmasında şehrin, belediyemizin, sanayimizin, odalarımızın, iş insanlarımızın büyük emekleri geçti. Hepsine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nın, Yetenek Kapısı’nın ve Ulusal Staj Programı’nın Denizli’ye bir alışkanlık kazandırma noktasında da çok isabetli olduğunu bu fuarın sonucunda hepimiz göreceğiz” dedi.

“2019 yılında ‘Yetenek Her Yerde’ diyerek başladığımız bölgesel kariyer fuarları organizasyonlarını bugün ülkemizin 11 bölgesinde yapmaktayız.”

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bugün 16 paydaşlı Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nın üçüncüsünü Denizli’deki sanayi temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri ve özel sektör temsilcilerinin istekli arzulu talepleri üzerine Pamukkale Üniversitemizin ev sahipliğinde yapmak üzere burada bulunmaktayız. 2019 yılında ‘Yetenek Her Yerde’ diyerek başladığımız bölgesel kariyer fuarları organizasyonlarını bugün ülkemizin 11 bölgesinde yapmaktayız. Sadece üniversitelerde bölgesel kariyer fuarları yaparak 127 üniversitenin ortak girişimi ile ülkemizin gençlerine daha iyi kariyer hayatı daha iyi bir gelecek sağlamış olabilir miyiz? Cevap tabi ki hayır. Sadece bölgesel kariyer fuarları ile sınırlı kalmayıp lise son sınıftaki öğrencilerimizin kariyer danışmanından destek almaya başladığı danışman bilgi sistemi ile sürecimiz başlamaktadır. Daha sonra üniversitelerde şu anda başarı ile yürütülmekte olan aktif kariyer merkezleri ile donatılması, kapasitelerin arttırılması ile devam etti. Şuan ülkemizdeki tüm üniversitelerindeki kariyer merkezlerinde yetenek kapısı dediğimiz dünyanın en etkin üç platformundan bir tanesi çalışmaktadır.”

Doç. Dr. Atay konuşmasının devamında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin yürüttüğü Yetenek Kapısı, Ulusal Staj Programı, Yetenek TV, Söz Yetenekte çalışmaları hakkında çeşitli veriler paylaşarak bilgilendirmeler yaptı.

Toplantının sonunda Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile misafir üniversite rektörlerine hediye takdim etti.

Toplantı sonrası program Doç. Dr. Salim Atay ve beraberindeki heyet ile birlikte EGEKAF 23’ün 24-25 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması planlanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezine ziyareti ile devam etti.

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı

Yetenek Her Yerde temasıyla, 2019 yılında yola çıkan Bölgesel Kariyer Fuarlarından biri olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı bu sene Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde 24-25 Şubat 2023 tarihlerinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Ana sponsorları Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi olan EGEKAF’23 ile Ege Bölgesi’ndeki 16 üniversitenin on binlerce öğrencisini iş dünyası ile buluşturacak.