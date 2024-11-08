DENİZLİ (İHA) – Denizli Pamukkale Üniversitesinin kantin ve kafeteryalarında görevli 110 personel, yaşanılan ücret anlaşmazlığı nedeniyle grev kararı aldı. Alınan grev kararı binlerce öğrenci ve personeli etkileyecek.

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kantin ve kafeteryaları işletmek amacıyla kurulan PAÜ İktisadi İşletmede görevli 110 personel, yönetim tarafından kendilerine sunulan ücret tekliflerini yetersiz bulunca grev kararı aldı. Alınan grev kararıyla birlikte, öğrencilerimiz başta olmak üzere idari ve akademik personellerinde aralarında bulunduğu binlerce kişinin mağdur olacağı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Akademik ve idari personellerimizle öğrencilerimize hizmet vermek amacıyla kurulmuş olan PAÜ İktisadi İşletmesi, 110 tam zamanlı sigortalı çalışanıyla önemli bir istihdam sağlamaktadır. Üniversite bünyesindeki kantin ve kafeteryaları işleten şirket, elde ettiği gelirlerle öğrencilerimizi üzmeden onlara en uygun ekonomik fiyatlarla hizmet sunmaktadır. Ancak geldiğimiz noktada tarafımızdan en düşük aylık kazanç 35 bin TL, en yüksek aylık kazanç ise 70 bin TL olarak teklif edilmiştir. Çalışanlarımızın çoğu bu teklifi olumlu karşılasa da ilgili sendika tarafından grev kararında ısrarcı olunmuştur. Alınan bu karar öğrencilerimiz başta olmak üzere idari ve akademik personellerimizi mağdur edecektir” denildi.