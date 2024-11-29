Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü için adaylık başvuru ilanı yayımladı.

Son dönemde ismi skandallar ve işçi grevleriyle gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi, yeni dönem için rektörünü arıyor. Yüksek Öğretim Kurulu, PAÜ için rektör adaylığı başvuru ilanını resmi internet sitesinde yayımladı. İlanda başvuruda bulunacakların 13 Aralık gününe kadar müracaatlarını yapmaları istendi.

YÖK tarafından yayımlanan İlanda şu ifadelere yer verildi:

“2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13 üncü maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Pamukkale Üniversitesine rektör ataması yapılacaktır. Başvurular elektronik ortamda 29 Kasım – 13 Aralık 2024 tarihleri arasında e-devlet üzerinden https://rektorbasvurulari.yok.gov.tr adresinden alınacaktır. Posta ile veya diğer şekilde yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir”