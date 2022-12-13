Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri (PAÜ) Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde yapılan değerlendirmeden başarıyla geçti.

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri (PAÜ) Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde yapılan değerlendirmeden başarıyla geçti.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından, 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince, 20-21 Ekim 2022 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)” çerçevesince “Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi” iki gün boyunca yapıldı. Hastanedeki tüm birimlerin özverili çalışmaları, kalite süreçlerinin etkin yürütülmesi ve sistemin sürekliliği sonucunda yapılan değerlendirmede başarılı sonuç alındı. Merkez Müdürlüğü tarafından bu başarı nedeniyle, tüm hastane çalışanları için teşekkür toplantısı yapıldı. Sağlıkta Kalite Değerlendirmesinde önemli bir başarıya imza atan kalite direktörü, bölüm kalite sorumluları, hastane başmüdürü, hastane müdürleri, kalite direktörlüğü ve çalışanlara, kalite çalışmalarında vermiş oldukları destekler için teşekkürlerini iletti. Başhekim Prof. Dr. Murat Özban ise kalite standartları çerçevesinde değerlendirmelerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

13. Kat toplantı salonunda gerçekleştiren teşekkür toplantısı, yapılan kokteyl ve fotoğraf çekilmesi ile son buldu.