Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ve Pamukkale Teknokent iş birliğinde hazırlanan “Dijital Dönüşüm ile Değişim” programı 20 Haziran 2023 tarihinde Pamukkale Teknokent’te gerçekleştirildi.

Pamukkale Teknokent Genel Müdür V. Doç. Dr. İsmail Ovalı ile İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Sefa Gökalp’in açılış konuşmalarını yaptığı programa Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri ile il sanayi sektör temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Moda Tasarım Programı Dr. Öğr. Üyesi Derya Tatman tarafından “Tekstilde Dijital Dönüşüm, Verimlilik ve Sürdürülebilirlik” sunumu gerçekleştirildi. Moda Tasarımında Dijital İş Akışı, Stok Kontrol Yazılımları, 3D Tasarım – Numune Hazırlama Yazılımları, Bilgisayarda Kalıp Hazırlama, Kesimhane Yazılım ve Otomatları, 2D Tasarım Yazılımları, Nakış Yazılımları, Tekstil Yüzey Tasarım (Dokuma-Örme) Yazılımları gibi konuların ele alındığı sunumda işletmelerin ürün tasarımında kullanabilecekleri dijital yöntemler ve dijital dönüşüm ile elde edebilecekleri kazanımlara yer verildi.

Katılımcıların yoğun ilgiyle dinlediği sunumun ardından “Dijital Dönüşüm ile Değişim”in ele alındığı panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Net İnternet Yön. Kur. Bşk. Osman Makal’ın yaptığı panelin panelistleri ise Norbit Yazılım Kurucu Ortağı Murat Kayacık, Tekobel Teknoloji Kurucu Ortağı Bahadır Şenel ve HNC Akıllı Tahta Kurucu Ortağı Göktuğ Hançer oldu. Pamukkale Teknokent bünyesinde kurulan ve çalışmalarına tüm hızıyla devam eden teknoloji şirketleri olarak dijital dönüşümün ele alındığı panel katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Osman Makal’ın moderatörlüğünde dijital dönüşüm denildiğinde ne anlamalıyız, kendi sektörünüz için dijital dönüşümün getirdiği en büyük değişiklikler nelerdir, dijitalleşme, müşteri deneyimi konusunda nasıl bir etki yaratmıştır ve dijital dönüşüm ile iş süreçlerinin yeniden tasarlanması, otomasyona bağlanması gibi süreçlerde insan kaynağı gereksinimleri nasıl değişmektedir gibi sorularını yanıtlayan panelistler, dijital dönüşüm alanında verdikleri hizmetler hakkında da bilgi verdi. Panele yoğun ilgi gösteren katılımcıların sorularına yer verilen programın ardından katılımcılara katılım sertifikası takdim edildi.