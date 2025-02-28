Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Denizli Devlet Hastanesi’ne bağlı Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği’nde incelemelerde bulundu. 16 farklı branşta 22 poliklinik hizmeti verildiğini söyleyen Öztürk, görüntüleme hizmetleri, laboratuvar, ayaktan fizik tedavi, diyaliz merkezi ve 24 saat acil sağlık hizmetlerinin semt polikliniği bünyesinde bulunduğunu belirtti.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Denizli Devlet Hastanesi’ne bağlı Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği’ni ziyaret ederek yürütülen hizmetleri değerlendirdi. Poliklinikleri dolaşarak sağlık çalışanları ile görüşüp işleyiş hakkında bilgi aldı, talep ve önerilerini dinledi. Muayene için gelen hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Semt Polikliniğimiz Şifa Dağıtan Sağlık Merkezi konumunda

Semt Polikliniğinde 08.00 - 16.00 saatleri arasında poliklinik hizmeti verildiğini ve günlük 1800-2000 kişinin buradan poliklinik hizmeti aldığını aktaran Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; "Semt Polikliniğinde Dahiliye, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Göz, KBB, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Psikiyatri, Romatoloji, Cildiye, Çocuk ve Ergen Psikiyatri ve Enfeksiyon Hastalıkları gibi 16 farklı branşta 22 poliklinik hizmetleri verilmektedir. Aynı zamanda ayaktan fizik tedavi ünitesi ve 30 cihaz kapasiteli Diyaliz Merkezinin bulunduğu semt polikliniğinde MR, BT, Röntgen, USG ve Kemik Dansiyometrisinin bulunduğu ileri düzey görüntüleme hizmetleri ve laboratuvar Hizmetleri verilmektedir.24 saat kesintisiz hizmet veren acil servisimizden de günlük 250-300 kişi yararlanmaktadır. Tüm verdiğimiz bu hizmetlerle birlikte bölgede bulunan vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunmaya çalışıyoruz. Semt Polikliniğimiz bölgeye şifa dağıtan bir sağlık merkezi konumundadır" dedi.