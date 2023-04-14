Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Hatay’da depremzedelere hem maddi hem de manevi destek oldu. Bölgede resim, biçki-dikiş, drama çalışmaları yapan merkez, doğuştan 2 ayağı tutmayan depremzedeye akülü araç hediye etti.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Hatay’da oluşturulan “Destek Koordinasyon Merkezi”nde görev alan Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi ekibi, depremzedelere adeta ilaç oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından malzeme desteği sağlanan merkez, bölgede resim, biçki-dikiş çalışmalarının yapıldığı çadır kurdu. Resim sınıflarında depremzede çocuklara çizimler yaptırılırken, biçki-dikiş atölyesinde ise büyüklere dikiş eğitimi verildi. Ayrıca, onlara yeni elbiseler dikilerek, eksikleri de giderildi. Drama eğitmenleri, yaşlı-genç bölgedeki vatandaşlarla sosyo drama, psiko drama gibi çalışmalar yaptırarak depremin korkularından bir an olsun arınma çalışması yaptırdı. Diğer tarafından da akülü araba ise 9 aylık iken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2 ayağı tutmayan Zekiye Bahur’a hediye edildi.

Depremzede Meryem Erdoğan, “Depremzedeyim ve buraya terzilik öğrenmeye geldim. Büyük ölçüde ihtiyacımız var” derken engelli depremzede Zekiye Bahur ise “Allah razı olsun bir hayalim vardı, o da gerçekleşti. En sonunda rahat rahat dolaşabileceğim. Epilepsi hastasıyım ve o yüzden tek hayalimde akülü arabaya sahip olmak” diye konuştu. Zekiye Bahur’un babası Şaban Bahur da “Engelli bir kızım var. Yardım eden bütün dernek ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Allah varlığınızı daim etsin” ifadelerini kullandı.