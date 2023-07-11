Pamukkale Belediyesinin sağlık yatırımları devam ediyor. Pamukkale Belediyesi ile hayırsever Recep Yıldırım’ın destekleriyle yapımı gerçekleştirilen Hacıkaplanlar Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Hacıkaplanlar Mahallesi’nde bulunan işyerini ücretsiz olarak Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’ne devreden hayırsever Recep Yıldırım ile tadilat ve ruhsatlandırma işlemleri Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hacıkaplanlar Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı gerçekleşti. Açılışa Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Hacıkaplanlar Mahallesi Muhtarı Necdet Kunduracı, Hayırsever Recep Yıldırım, sağlık çalışanları ve hayırseverin yakınları katıldı. Günün anısına hayırsever Recep Yıldırım’a Vali Yardımcısı Mehmet Okur tarafından plaket verildi.

“Her şey sağlık için”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, hayırsever Recep Yıldırım’a teşekkür ederek, “ Pamukkale Belediyesi olarak sağlık konusunda mahallelerimizde yapılan yatırımlara her zaman destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Hacıkaplanlar Mahallemizde de hayırseverimiz Recep Yıldırım tarafından Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’ne verilen işyerinin tadilat ve ruhsatlandırma işlemlerini tamamladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 12 bin kişiye şifa verecek olan bu önemli sağlık tesisimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Hacıkaplanlar Mahallesinde bulunan bu yeri Aile Sağlığı Merkezi olarak düzenleyip kullanıma sunan hayırsever Recep Yıldırım’a, ruhsat işlemleri ve tamir, tadilat işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye ve bu sürecin başından sonuna takip eden Hacıkaplanlar Mahalle Muhtarımız Necdet Kunduracı’ya, Hacıkaplanlar mahallesine kazandırılan bu sağlık hizmeti için tüm vatandaşlar adına teşekkür etti.

Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur da sağlık hizmetlerine yapmış olduğu katkılardan dolayı Hayırsever Recep Yıldırım’a Denizli Valimiz Ali Fuat Atik adına plaket vererek; “Hacıkaplanlar Aile Sağlığı Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. Hayırseverimize, Pamukkale Belediyemize ve emeği geçen herkese devletimiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.