DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Gençlerbirliği yöneticileri, Çameli Belediyespor maçında hakeminin çift sarı kart gösterdiği futbolcuyu oyundan çıkarmadığını yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Denizli 2. Amatör Lig’de Akköy Stadı’nda oynanan Pamukkale Gençlerbirliği, Çameli Belediyespor maçı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Pamukkale Gençlerbirliği’nden Bayram Ceylan’ın maçın her iki yarısında da sarı kart görmesine rağmen hakem tarafından oyundan atılmadığını öne süren Çameli Belediyespor teknik heyeti, maçın gözlemcisine başvura bulundu. Çameli tarafı, kamera kayıtların izlenerek, yanlışlığın düzeltilmesini talep etti.

Rakip takım tarafından ortaya atılan çift sarı kart iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunan Pamukkale Gençlerbirliği SK yöneticisi İsmail Akdeniz, oyuncuları Bayram Ceylan’ın maçın ilk yarısında sarı kart görmediğini, sadece ikinci yarıda tek bir sarı kart gördüğünü ifade etti. Akdeniz, rakip Çameli teknik heyetinin, ilk yarıda yaşanan bir pozisyonda gösterilen sarı kartın Bayram Ceylan’a gösterildiğini sanmış olabileceğini bildirdi.