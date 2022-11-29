Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası Ankara Atatürk Sergi ve Spor Sarayı Dart Salonu’nda gerçekleşti. Turnuvaya 6 sporcu ile katılan Pamukkale Belediyespor 44 takım arasından Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası Ankara Atatürk Sergi ve Spor Sarayı Dart Salonu’nda gerçekleşti. Turnuvaya 6 sporcu ile katılan Pamukkale Belediyespor 44 takım arasından Türkiye üçüncüsü oldu.

Pamukkale Belediyespor’un aktif olduğu branşlardan dartta başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor. 26-27 Kasım tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşen Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası’na Pamukkale Belediyespor, antrenörler Murat Dirier ve Hasan Can önderliğinde sporcular Ayşe Bodur, Esma Doğan, Harun Salih Turgut, Ömer Türkarslan, Ceylin Ataş ve Yusufcan Korucu’dan oluşan kafileyle katıldı. 44 takımın mücadele ettiği turnuvada Pamukkale Belediyesporlu sporcular başarılı sonuçlara imza attı. Pamukkale Belediyespor Ankara Özel Olimpiyat’ı 9-0, Adıyaman Eğitim Kültür Spor Kulübünü 9-0, Ankara Başkent Spor Eğitimspor’u 9-0, Urfa Büyükşehir Spor Kulübü’nü 9-6, İstanbul Öncü Spor Kulübü’nü 9-4, Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nü 9-8 ile geçti. Turnuvadaki tek mağlubiyetini Hacı Ali Bilal Ortaokulu’na karşı 9-2’lik skorla alan Pamukkale Belediyespor Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.